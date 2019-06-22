夏季坐月子，这三个忠告请收好！

夏季到来，天气渐渐闷热，蚊虫也多了起来，这让新生妈妈坐月子时难上加难。那么，在炎炎夏日，要注意些什么呢？

1.驱蚊

夏日里，蚊子在妈妈和宝宝之间流窜，真是让人心烦，有的妈妈便采取点燃蚊香的方法。其实点燃蚊香虽对抵御蚊子直接有效，但也对宝宝有着一定负面影响。蚊香在燃烧时的物质是对宝宝身体健康有害的，当蚊香被孩子吸入，其中的微尘颗粒会引起宝宝肺部疾病，比如哮喘等。

我们在抵御蚊子时，可以选择蚊帐一类的安全用具，保证透气性良好。市场中虽有适合母婴标准的灭蚊喷剂，但往往产品质量令人担忧。

2.不要赖在空调房

空调可谓是解暑利器，在炎热的夏季拯救了大家。但要注意，妈妈和小宝宝在空调房内的时间不能太长，闷在空调房内，空气不对流，容易滋生细菌，人体会感到不适。因此在空调房内，要时不时打开窗户换换气。开了空调，产妇就要穿上长的衣物，脚上穿好棉袜棉拖。空调的温度宜保持在27-28度之间。空调在使用2-3小时就要关掉，把窗户打开让新鲜空气与屋中空气交换，并且记得远离风口，避免受风寒。

3.使用恰当的席子

适宜的凉席是可以拿来给产妇用的。太凉的竹席和牛皮席不适合使用；麻制的，丝制的凉席对于产妇来说则比较好。席子要经常擦拭，注意卫生。如果新生妈妈怕热而无法入睡，可以选择一些天然材质的冰丝凉席，相对于其他席子在体感凉爽上稍微有点逊色，但也能减少睡眠时的闷热感，也不会因为过于凉爽带来身体隐患。

此外，在炎炎夏日也要注意补充流失的水分，多饮用温水。夏天食欲差的话，也可喝些祛暑的汤品

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)