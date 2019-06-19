没骗你，合理锻炼真的能助你好“孕”

在备孕期间，过多或过少的锻炼都会加大怀孕的难度。在这里，我们将一一解惑，帮你找到最适合的锻炼方式。

准备开始锻炼

在准备怀孕之前，就养成锻炼的习惯，可这以帮助你在整个怀孕过程中感觉良好，有更多的体力活动和分娩，更有效地控制婴儿的体重。如果你因为多囊卵巢综合征或超重而难以受孕，运动甚至可以提高你的生育能力。学习如何开始或保持一种好的的锻炼习惯，并在怀孕前找出最适合你的锻炼方式。

提前做好计划

你可能想等到怀孕后再开始健身计划，但是在胎儿早期发育的关键时期就保持最佳的身体状态很重要的。记住：母亲的健康和孩子的健康有直接的关系，所以母亲越早开始锻炼越好。另外，如果你现在就养成体育锻炼的习惯，那么当你怀孕并且带着“球”的时候，坚持锻炼就会变得更容易。

选择多样运动

选择你喜欢的各种活动，这样的话，如果你因为下大雨而不能去散步，你就可以去上室内舞蹈课。如果你已经习惯了几项体育运动，那么一旦你怀孕了，你就更有可能坚持下去。游泳是不错的选择，因为它提供了一种愉快的失重感觉，尤其是在孕期体重最重的几个月。

加强肌体核心

怀孕的时候，你的肚子和胸部都会变大，重心也会随之转移，这会对你身体的其他部分造成压力。如果你现在加强腹部和背部的肌肉，以后背痛的可能性就会降低。核心训练还有其他好处：拥有一个强壮的核心肌，能让你更好地保持平衡。

训练不可太激烈

如果你喜欢长跑，那么是时候改变你的日常生活了。运动是对身体的一种压力，任何过度运动都可能弊大于利，尤其是在怀孕时间。所以运动强度要合适，可以选择散步、游泳这些运动。

不要专注于减肥

现在不是节食或做一些有噱头的运动的时候。怀孕期间，你需要保障身体的营养，而不是减少营养的摄入。孕期的目标是保持一个全面的饮食，而不是大幅减少卡路里。

定期做有氧运动

怀孕前每天坚持半小时或更长时间的中等强度心血管运动，包括步行、游泳、慢跑。有规律地提高心率将有助于你在怀孕期间保持全面的好身材，并帮助你在怀孕期间和分娩期间保持良好的身心健康。

妈妈们需要在分娩过程中保持耐力，把怀孕想象成你在为一场盛大的比赛做准备，生孩子就是马拉松。你还需要很多能量，而且婴儿出生后，生活会发生巨大的变化，有氧运动将有助于接下来的生活。

伴侣的健康也重要

准爸爸的健康在怀孕前3个月同样重要。因为这是精子完全发育所需要的时间，所以这是需要他竭尽全力保持健康的最佳时间。你们可以一起养成积极健康的锻炼习惯。

总的来说，为了你和宝宝的健康和幸福，孕期保持怀孕前的锻炼习惯是个好主意。但是因为每个人都不一样，你可以咨询医生，医生会权衡你的训练习惯，帮助你度过一个安全健康的孕期。

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