60个专家总结的育儿精华，学会了，宝宝少生病！

宝宝身体各器官都没有发育完全，所以当爸爸妈妈们护理不周时，他们很可能因此发育不良、生病住院等。那么当宝宝出生后该如何护理呢？需要注意什么呢？是否有一些护理小技巧呢？

平常，小编也利用“职务之便”，收集了育儿专家们的育儿经验，今天就做些提炼和整理，一起分享给爸爸妈妈，记得拿笔记起来哦~

日常喂养注意事项

1.产后前几天，别急着喝汤催奶，此时乳腺管还不通畅，喝太多汤很容易导致堵奶问题。

2.6个月内宝宝，吃母乳就够了，不需要再吃其它食物；不怎么出门的宝宝可以适当补充维D。

3.纯母乳的宝宝基本不需额外喝水，母乳中的水已经足够，此时喝水只会增加肝肾负担。

4.每次喝完奶，记得给宝宝拍奶嗝，否则很容易吐奶。

5.不要等宝宝饿了再喂奶，吃太急容易呛到；宝宝不愿吃也不要强行喂，容易发生意外。

6.尽量不要让宝宝躺着吃奶，容易诱发中耳炎；晚上妈妈睡着了，还可能导致窒息问题。

7.不要用颜色和粘稠度来判别母乳是否有营养，只要妈妈愿意，可以一直喂到宝宝2岁以上。

8.宝宝第一种辅食是米粉，不易过敏还可补铁，因为我国米粉大多是强化铁的。

9.不要给宝宝喂煮菜水（蔬菜表面的化肥、农药皆溶于水），蔬菜泥才是更好的选择。

10.吃辅食的时候不建议用奶瓶，碗勺才可以培养宝宝的咀嚼和吞咽能力。

11.第一次吃水果，尽量选择味道比较淡的，避免宝宝变得重口味，出现厌奶情况。

12.做辅食不要添加调味料，让宝宝体验食物本身的味道即可。

13.白开水对宝宝最好，纯净水、矿泉水都不适合他们。

14.碳酸饮料不仅高糖，还影响钙的吸收，不要给太小的宝宝喝；茶里有咖啡因，也不能喝。

15.没必要过分苛求宝宝进食量，他们每天的进食量也会有浮动的，吃饱了就不要再强行喂食。

16.不要给宝宝吃大人嚼烂的食物，容易传播细菌导致龋齿等问题。

17.想要补钙可以多吃虾皮、芝麻酱、豆皮、豌豆等食物，注意首次少吃一些，看看是否过敏。

18.溏心蛋不适合宝宝，一定要给他们吃全熟的鸡蛋。

19.油炸类的食物不适合宝宝，吃多了容易增加成年后患乳腺癌的风险。

常规护理注意事项

20.宝宝的提问会略高于成人，一般不超过37.5℃就不算发烧。

21.给宝宝洗澡建议多用清水，使用沐浴露每周不超过一次。

22.宝宝囟门还没有完全闭合，注意他们的头部保暖。

23.平常可以多让宝宝趴一趴，不仅能促进心肺发育，还能帮助他们学习爬行。

24.不要随便摇晃宝宝，很容易晃出颅内出血、脑损伤、脑震荡。

25.刚出生的宝宝要横着抱，2月宝宝需斜着抱，3月以后可以尝试竖着抱。

26.3月内的宝宝不需要枕头，3个月后可以用软毛巾对折当枕头。

27.最好不要在家里用地毯，除非你经常打理它，否则宝宝很容易被过敏性哮喘所困扰。

28.天热可使用空调降温，但是切记做好空调清洁，早晚凉快的时候要及时开窗通风。

29.不足1岁的宝宝不要让他一直坐着，研究证实久坐超过1小时的宝宝更容易猝死。

30.晚上睡觉时一定要关灯，否则会影响褪黑素的分泌，宝宝发育也会受到影响。

31.不要为了偷懒就穿开裆裤（穿纸尿裤的不算），这很容易导致尿路感染、阴道炎等问题。

32.小宝宝不适合热水泡脚，给他们洗脚的时候，接近体温的温水最好。

33.用纸尿裤的时候，一定要及时更换，否则宝宝很容易被捂出红屁屁。

34.不要给宝宝买学步车，超越年龄的活动能力会给他们的生命带来威胁。

35.宝宝长出第一颗牙的时候就可以刷牙了，指套牙刷是不错的选择。

36.缺钙的宝宝不仅仅要补钙，还要注意补充维生素D，否则只是竹篮打水一场空。

37.不要强迫宝宝进食，否则他们会产生抵触情绪，并且更加拒绝进食。

38.只要发育正常，就不需过分关注排便次数和性状。

39.冬天给宝宝洗澡不要使用浴霸，容易伤到宝宝的眼睛，推荐使用暖风机和油汀。

40.别纠结“白白胖胖”，越早胖的宝宝越难瘦下来，将来患心脑血管及糖尿病的风险更高。

疾病护理注意事项

41.大便里出现奶瓣是比较常见的问题，这是因为宝宝消化能力未发育完全所致。

42.第一次吃某种食物出现呕吐、腹泻、湿疹等情况，这是过敏的症状，应立即停止喂食。

43.发现过敏后，至少回避该食物3个月以上；再次尝试要注意少量进食，确认没问题再逐渐加量。

44.给宝宝喂药尽量不要选捏鼻子强灌，不仅容易呛到，还可能伤到鼻粘膜。

45.3个月的宝宝发烧要及时送医治疗，千万不可以自行用药。

46.只要咳嗽不是非常严重，就不建议使用止咳药。

习惯培养注意事项

47.宝宝能独立坐的时候就可以让他们自己吃饭了，宝宝餐椅是不错的选择。

48.不要因为麻烦就阻止宝宝自己吃饭，等他们吃完一起打扫下也不会太累。

49.吃饭的时候不要让宝宝看电视、玩玩具，不仅影响进食习惯培养，还对消化不好。

50.不建议给宝宝使用电子产品，他们的视力还处于发育阶段，过早接触电子产品，容易近视。

51.电视也要注意时间，2岁以前不准看，2岁以后每周不超过半小时，注意是每周！

52.平常要多和宝宝聊天，不仅可以培养亲子关系，还可以促进他们的语言发展。

53.不要过分迷信育儿神器，有很多不仅无用，还可能给孩子带来危险。

54.选购玩具的时候，尽量选择可以开发智力的产品，比如积木、拼图等。

55.不要一下子给孩子太多玩具，每次只给一个，玩腻了再换，可以培养他们的专注力。

56.2岁前吃手是有好处的，不要阻止他们。

57.喜欢张口呼吸的宝宝要及时纠正，否则会影响到牙齿健康和颜值。

58.1岁左右的宝宝开始喜欢扔东西，这是他们在锻炼自己的抓握、手眼协调能力。

59.2岁左右可以开始排便训练，注意此时尿床尿裤子是正常情况，放平心态。

60.再好的玩具也不及爸爸妈妈的陪伴，记得多陪陪你的小可爱~

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