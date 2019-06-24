“大姨妈”迟迟不来会影响怀孕？真的吗？

对于大多数女性来说，关心月经正不正常已经成为一种常态。但是也有一部分女性却并不把它当成一回事，直到想要孩子却总是怀不上，这时候才开始正视月经失调的问题。有的女性月经总是推迟，那么这会影响怀孕吗？我们一起来看看：

一、月经推迟的主要原因

身体过度疲累、压力比较大、心情不够舒畅

女性经常会因为一些小事而心情不好，这就会影响正常休息，这样一来压力便会增加，再加上身体比较累，这些情况有可能会导致女性内分泌系统发生紊乱，这些因素的产生都会致使月经推迟。

为了身材而过度节食

很多女性为了减肥会节食，一旦过度节食会产生营养不良的状况，并且，机体摄入能量也会出现不足的情况，一旦节食过量，就会出现月经推迟的情况。

流产

不管是人流还是药流，都会对女性子宫的内膜产生很大的负面影响，一旦女性子宫的内膜过度受伤，或者是在做完人流手术之后，没有注意护理，从而导致子宫内膜没有得到很好的修复，这同样会出现月经推迟的情况。

二、如果出现月经推迟，怎么能让它尽快恢复？

减少甜食的食用

甜食中含有较高的糖分，经常食用会造成人体血糖升高，从而影响经期的稳定，造成身体不适。而我们知道，浓茶和咖啡会使女性产生焦躁的情绪，而这也会影响月经的正常。

多服用蛋白质和高纤维食品

蛋白质含量丰富的食品可以补充月经期间身体流失的各种营养物质，保证身体的正常运转。并且，多吃些蔬果也有益身体健康，因为丰富的纤维是能够提升人体内镁的含量，从而能够调节月经的紊乱。

三、月经推迟是不是真的会影响怀孕？

尽管月经推迟并不是迟迟怀不上最关键的因素，但它确实存在着一定的影响，因为月经推迟就意味着女性的卵巢功能和内分泌情况也相应地受到了一些影响。月经不正常的女性之所以很难怀上孕，最重要的原因就是这些女性没有定期进行排卵，而排卵是怀孕的一个至关重要的环节，不能正常排卵自然不能顺利怀孕。

一旦女性出现了月经不正常的情况，一定要进行及时的治疗，从而避免对备孕产生不良影响。

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