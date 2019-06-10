胎盘这么宝贵，营养一定很高吧？能吃吗

生过的妈妈们都知道，胎儿出来后，分娩还不算结束，直到胎盘出来整个“卸货”过程才算完。胎盘作为宝宝在妈妈肚子里的物质“中转站”，不仅能保护宝宝免受大部分细菌和病毒的侵害，还能够在二者之间交换氧气营养和血液。

可是宝宝生下来了，它是否还能发挥别的功效呢？

胎盘吃进去有作用吗？

曾有报道，北京市某妇产医院周边倒卖胎盘现象层出不穷。倒卖者盘踞医院，动用各种关系收购胎盘，并在周边小区手工制作“胎盘胶囊”高价卖出获利。

单卖胎盘不加工最低500块钱起；煮肉煲汤加工过的，每个卖1000块钱起；晾干磨成粉做成胎盘胶囊，一颗卖十块钱。就这样购买者络绎不绝，甚至处于供不应求的状态。

由此可以看出，不少人认为胎盘具有较高价值，传闻它是大补食品，具有各种蛋白质营养丰富。中医上也有这么一味药叫做紫河车，据说对虚损、赢瘦、劳热骨蒸、咳喘、咯血、盗汗、遗精、阳萎、妇女血气不足、不孕或奶水不足有效。

比如支气管哮喘可以这么治疗：胎盘一个，焙干研末，每服一钱，每天两次，开水送服，连服一个月。

目前我国烹饪胎盘的方式更是五花八门：可以炖汤、可以包饺子做丸子、可以煮粥、可以灌成胶囊。

前几年大火的宫斗剧里，常常能听见紫河车三个字。妃子们为了变美，偷偷食用宫外带来的紫河车炖汤，过了一段时间果然容光焕发。

不过这些小说和电视剧，多是靠编剧的想象力发挥而来的，胎盘真的没有那么厉害啊！

假设胎盘里具有特殊的活性物质（比如蛋白质、生长因子、免疫球蛋白、激素等），可一旦被反复冲洗、蒸煮磨成粉，生物活性也就失去了，变成一大块煮熟的肉，和普通肉类无异。

那么可否换种做法，提取有效物质呢？还真有人这么做过：我国的科研工作者曾将人的胎盘加工成“人胎盘血球蛋白”及“人胎盘血白蛋白”的注射剂，但这两种东西在1995年和2010年被中国《药典》剔除了，主要原因就是疗效不明并且存在安全风险。

它有效没效，明眼人都知道。

医生会贩卖胎盘吗？

即使如此，紫河车还是被留了下来。它作为药品是合法的，但来源却经常不合法。因此国家卫计委颁布《加强产科安全管理十项规定》中，就严禁医疗人员买卖胎盘。胎盘的所有归产妇所有，如果妈妈放弃，医疗机构才能处置。

也就是说，医生不能买卖胎盘，更不能利用它来赚钱。如果妈妈想带回去，就要自己处理；如果胎盘内藏细菌或其他异常，则会当做医疗废物被处理；妈妈也不想要的，则被医院后勤部门处理消灭。

规范的医院产科更是会严格清点胎盘个数，随意流向胎盘贩子的机会不多。

为什么从古流传要吃胎盘？

不过再怎么严格，依旧会有部分医疗工作人员或者产妇，成为胎盘的提供方。也有些人还是坚信胎盘对身体好。

其实这种想法也不无道理，以前妈妈们觉得胎盘是自己身上掉下来的肉，给别人多可惜，不知道会被怎么处理。自己花了10个月培养出来的东西，一定很有营养。有些家乡还有习俗，比如埋在大树下、山坡上，寓意孩子顺利茁壮长大。

大多数哺乳动物在分娩后也有吃掉胎盘的本能，一来是为了迅速给母体补充能量，二来还能掩盖气味防止其他动物来吃吃掉幼崽。不过现在物质生活提高了，这两方面妈妈们都不用再担心，所以胎盘真的可以不吃！

况且胎盘刚被摘下来时，血淋淋的说不定还沾着粪便。安全性也没有保障，因为有的孕妈会携带某些病原体，如乙肝病毒、风疹病毒、巨细胞病毒、疱疹病毒等。购买来源不明的胎盘并吃下去，实在不是明智之选。

最后说一句，胎盘的确可以提取间充质干细胞，但是目前被批准用于手术移植的只有造血干细胞。它的来源是骨髓外周血和脐带血，胎盘里的还未被批准使用，或许将来会有突破，但吃下去真的没啥用。

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