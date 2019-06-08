家长若能做到这几点，优秀到爆！

没有父母是完美的，也没有孩子是完美的。想成为孩子的好爸妈，就要为自己设定高标准，然后为孩子树立榜样。下面这些小贴士会对你有用：

1.给孩子做榜样

人类是一种特殊物种，部分原因是我们可以通过模仿来学习。我们被编程为复制其他人的行为以理解它们并将它们合并到我们自己的行动中。孩子们特别注意父母所做的一切。所以，成为你想让孩子成为的人，并且尊重孩子，向他们展示积极的行为和态度，对孩子的情感有同情心，孩子也会效仿的。

2.给孩子浓浓的爱

爱就像给孩子拥抱一样简单，花时间认真倾听孩子的问题。展示这些爱的行为可以触发释放感觉良好的激素，这些神经化学物质可以带给我们深刻的平静，情感温暖和满足感。

3.运用积极的育儿技巧

婴儿出生时约有1000亿个脑细胞（神经元），相互之间的联系相对较少。这些联系创造了思想，推动行动，塑造个性，并基本确定我们是谁。它们是通过我们生活中的经验创造，加强和“雕刻”的。给孩子积极的体验，他们将有能力亲身体验积极的体验并将其提供给他人。积极的经历不仅可以在孩子的大脑中建立良好的关系，而且还可以形成孩子终生难忘的记忆。

在纪律方面，似乎很难保持积极态度。但是，尽可能实行正面管教，避免采取惩罚性措施。而设定限制和保持一致是良好纪律的关键，在执行这些规则时要善良而坚定。从外，也要关注孩子行为背后的原因。

4.做孩子的安全避风港

让孩子知道，你们可以对孩子的信号做出反应并对他们的需求回应，你会永远在他们身边，为孩子提供温暖安全的避风港。父母对子女行为有良好反应的孩子往往会有更好的情绪发展，社会发展和心理健康结果。

5.沟通和整合

我们大多数人已经知道沟通的重要性。与孩子交谈，并仔细聆听。通过保持开放的沟通渠道，你将与孩子建立更好的关系，孩子会在遇到问题时来找你寻求帮助。

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