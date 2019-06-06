给孩子补营养是好事，但这些误区请不要闯！

宝宝的健康一直都是家长关注的焦点，为了宝宝能够健康成长，很多家长都热衷于给宝宝补充各种营养。给宝宝补充营养时，家长很容易走进一些误区，下面我们就来扒一扒：

1.过度补锌

现在电视中各种补锌剂的广告铺天盖地，很多家长都是从这些广告中得知，孩子缺锌会导致厌食挑食偏食，甚至会影响宝宝的注意力。一些家长为了防患于未然，在宝宝还未出现一些明显症状时，就开始给宝宝盲目补锌，这种做法其实很容易导致锌过量。

过度补锌非常容易造成孩子性早熟现象的出现，孩子体内过量的锌还影响其他微量元素无法被身体吸收利用，比如会影响铁的吸收，会直接导致孩子贫血问题的发生，预防性补锌实属多此一举。只要孩子不缺锌，那么安全有效的做法就是通过日常饮食来获取，完全没有必要刻意的给宝宝服用补锌剂。

2.营养补充盲目跟风

很多家长并没有通过医生诊断，确认孩子体内缺乏哪类营养元素，而是看到别人家的孩子在补充，也会跟着学。造成这一问题的主要原因，是这些家长并不了解科学补充微量元素的方法，最终盲目跟风给孩子补充营养，却危害了孩子。

孩子营养状况如何，可通过这些现象来判断

孩子的生长发育曲线可以很直观的反映出发育状况，如果曲线在正常范围内，宝宝也在匀速增长，这说明宝宝的身体并不缺乏营养。当然，孩子的生长发育曲线，需要家长每个月都耐心测量和记录，主要数据为孩子的身高、体重以及头围。

另外通过观察孩子精神状态，也可以反映出孩子的营养状况，比如孩子的精神状态平稳，愉悦，宝宝缺乏营养的可能性是很低的。

还有一点，营养状况不佳的宝宝身体状况也比较孱弱易生病。如果自家宝宝很少生病，即使生病也可很快自愈，这提示宝宝的营养状况好着呢~

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