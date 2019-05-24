提升亲子关系，收好这5个良心建议！

和孩子在一起的每一天不可能都是完美的，但希望有一天，你会以一种深刻的满足感送别他们的离开，因为你已经给了他们所需要的，也完成了自己作为一个成功的父母所需要做到的。虽然我不知道如何放慢时间，但我对于如何优化你和孩子们的相处时间有一些好的建议：

1.练习育儿冥想

当你被巨大的压力和责任感压垮时，很容易变的茫然。长此以往，你可能在不知不觉中错过了孩子的童年，就像你根本没有和他们相处过一样。相反，试着做做“育儿冥想”，在这一时刻，你应该专注于关注你的孩子，倾听他们，理解他们，并且让自己放松

2.睡前散步

在睡前的一个小时，有些孩子可能会感觉很混乱。你可以采取一些特殊的方法帮助他们平静下来，比如在晚上穿着睡衣出门散步。这不仅会让孩子减压，而且还会给你增加一些特殊的相处时间，否则他们可能会沉迷于电视或电脑手机游戏。

让孩子们刷好牙，洗脸，穿睡衣，慢慢地在附近踱步。当你们回到家时，孩子往往就能主动睡觉。

3.一起修理东西

你可以当孩子在场的时候修理漏水的水龙头、更换轮胎、粉刷栅栏或打扫院子等等。给孩子一个手电筒，让孩子了解到你正在做什么。当他们长大后，可以在保证安全的情况下协助你完成各项事务，这些都是你和孩子相处的额外机会。

4.不要总是开车代步

有车的家庭习惯开车送孩子们去附近的学校或朋友家，然而这样节省下来的时间实际上也让我们失去了与他们相处的机会。下次你需要带孩子去附近的某个地方时，试着步行去那里。和孩子一起散步是一个很好的方法，可以减缓你的生活节奏，和他们一起度过更多轻松的时光。你们可以谈谈你要去的地方，你在想什么，他们在想什么，你在路上看到了什么，他们今天在学校里对谁说了什么，这样能使你们更加深入了解对方。

5.加入孩子的游戏

如果孩子爱好玩电子游戏，你也可以学习玩法，这样你就可以体验到孩子世界的一部分。孩子会兴奋地与你组团打怪，这样能在无形之中增进你们的感情。如果你不够灵巧，他们反而会很开心地教你如何操作，他们对于这些总是无师自通的。有些游戏在某种程度上弥补了虚拟现实的不足，因为它们能模拟现实世界中的活动，如乒乓球、保龄球、棒球、滑雪和舞蹈。不过你应该设定时间限制，以免他们痴迷于虚拟世界中无法自拔。

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