妈妈必学：如何使你的家庭远离有毒化学品

在现实生活中，有毒物质无时无刻不在威胁着我们。每年疾病控制和预防中心的医疗人员会对人们的母乳、血液和尿液进行抽样检测，并能在每个人身上发现200到300种合成化学物质。

虽然科学家们已经对各种毒素有了全面的了解和研究，但仍然对它们构成方式知之甚少。这些混合物就如同污泥一般无处不在。打个比方说，当你只是如平时一般坐在客厅里的时候，你不仅会从沙发上吸入阻燃剂，还会从旧铅涂料中吸入灰尘。

不过好消息是，虽然你不能完全防止与化学物质的接触，但采用一些简单的策略可以减少整个家庭的毒素负荷。

把所有东西敞开在空气中

如果你所居住的地方空气质量良好，你可以经常打开房间的窗户来稀释室内的空气污染。你亦可以把床垫或胶水、复合材料、油漆或化学物质制作的家具放在车库或走廊里一个星期以上，让有毒物质在你带进屋内之前散尽。

仔细阅读个人护理和清洁产品上的标签

使用不含苯甲酸酯、邻苯二甲酸酯、苯氧甲酮和三氯生的品牌，这些化学物质已经被确定会扰乱人们的内分泌系统，标有“无香味”的产品通常符合标准。你也可以用等量的醋和水，再加上一点柠檬来自制清洁液。

如果你发现你的家人已经在使用含有这些化学物质的品牌，那么马上把它们换掉。只要使用不含化学物质的护理产品，在短短三天内，人们体内的毒素含量就可以下降45%。

注意鞋底的污染

现在很多城市已经在使用除草剂等化学物品，如果你经过了这些被喷洒了除草剂的草坪，鞋底的农药可以残留一周以上。因此进门脱鞋是非常有必要的，可以使室内污染物的数量和浓度有明显的降低，建议在门外放一个有粘性的垫子（可在超市和家居用品店买到），有助于避免家里宠物带来的污染。

不要加热塑料物品

加热会分解塑料，使有害的化学物质渗出。所以不要经常在微波炉或洗碗机里放任何塑料制品。至于需要消毒的瓶子或乳腺泵设备，你可以使用热的肥皂水来清洗。

注意油漆的使用

购买含低挥发性有机化合物（VOC）或不含挥发性有机化合物（VOC）的油漆。刷好油漆后，你可以安装一个窗扇将异味吹出去，尽可能在户外打磨和粉刷家具，让孕妇和儿童远离这些场所。

减少灰尘

家里的灰尘可能含有很多化学物质，要经常用湿拖把或湿抹布打扫灰尘。对于地毯，建议使用带有高效微粒空气过滤器的真空吸尘器来去除小颗粒的灰尘。

洗手

勤洗手去除细菌，尤其是孩子，一定要让他养成饭前洗手的习惯，可以冲洗掉他们手上从家里的灰尘中或在外面玩耍时沾到的化学物质。

不要依赖防晒霜

尽管保护孩子免受太阳紫外线的辐射伤害非常重要，但防晒霜含有化学物质。你可以用紫外线防护服代替防晒霜，还可以让孩子戴宽边帽来保护他们的脸和皮肤，既时尚又安全。避免使用那些喷雾型的防晒霜，因为孩子们可能会吸入空气中的微粒。

定期清洗玩具

我们很难分辨孩子的玩具具体是由什么制成的，所以一旦玩具被孩子咬、刮坏或是被切开，一定要及时扔掉它们。你应该经常定期清洗或擦拭婴儿的玩具，因为它们会积聚灰尘，然后通过他的嘴进入身体。

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