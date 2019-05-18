极易产后抑郁的人，居然是……

产后抑郁在产后六周内容易出现，主要表现为各种消极情绪，比如悲伤，沮丧，烦躁，易怒等等，严重的患者还会出现幻觉，甚至可能会带来自残自杀等严重后果。有研究表明，产后抑郁更容易发生在二胎妈妈的身上，具体一起来看看：

二胎妈妈易发产后抑郁的原因

1.家人不够理解体贴产妇，甚至责骂产妇；

2.担心会跟生大宝时一样，没能给宝宝更好的照料，又缺少家人的支持，给心理带来压力；

3.产后休息不足，又担心会影响到生活及工作。

正确对待产后抑郁

产后抑郁几乎临界于精神疾病，但它又不是精神疾病性质的抑郁，所以一般情况下，对于产后抑郁，不需要使用药物进行治疗。关于产后抑郁，最重要的是及时发现，及时进行心理干预。帮助产妇缓解产后抑郁，家人和产妇要共同付出努力。

丈夫篇

在整个家庭中，对于产后的妈妈来说，丈夫是他们最亲密的人。在月子期间，丈夫要给妻子更多的体谅，要和妻子共同分担照料宝宝的事宜。

在妻子面前，丈夫切不可做出一幅漠不关心的态度，自顾自的玩手机、打游戏，更不能只关心宝宝忽视妻子。丈夫应该经常和妻子沟通，了解一下老婆内心的想法，多帮助妻子排解烦恼，提供更多的帮助。丈夫应该给妻子更多陪伴的时间，帮助其转移高度紧张焦虑的注意力，让她的心态得以放松。

丈夫还要协调好妻子和自己母亲之间的关系，避免让妻子和母亲在月子、哺乳、育儿问题上产生冲突，协调好婆媳之间的关系，让老婆感受到来自家庭的温暖。

家人篇

家人要给产后的妈妈科学的搭配饮食，让妈妈多吃新鲜的水果蔬菜，补品的摄入适量就好，否则过度进补反而容易让妈妈心烦气躁。

妈妈篇

家人的关爱与理解只能从一个角度帮助妈妈缓解产后抑郁，妈妈本身也要跟着一起努力，想办法摆脱产后抑郁。要经常给自己一些心理暗示，告诉自己，生活并不是自己想象的那么糟糕，不要认为别人都在处处针对自己，要认识到自己的不快乐，只是源于产后抑郁。

严重的产后抑郁如果任其发展，会影响到整个家庭的正常生活，甚至还会影响到妈妈和宝宝的安危，所以如果产后抑郁已经进展到中度或重度，一定要及时就医。

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