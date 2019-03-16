椰子醋吃过吗？能减肥还能降血糖！

椰子醋是东南亚和印度菜的主食，但在国内倒不是很多人知道。它是由椰子树的花液制成的，这种汁液发酵8-12个月，自然变成醋。椰子醋外观浑浊，呈白色，比苹果醋略带温和。它可以为沙拉酱、腌料、汤和热的菜肴增添一丝甜味。据说它能提供一系列的健康益处，包括减肥、改善消化、增强免疫系统和健康心脏。下面，给大家详细说一说：

1.含有益生菌、多酚和营养素

椰子醋经常被吹捧为许多营养素的丰富来源，因为用来制作椰子醋的树液富含维生素C和钾。树液还含有胆碱、维生素B、铁、铜、硼、镁、锰、磷、钾和锌。

研究进一步表明，椰子醋提供了一系列有益于多酚的植物化合物，可以预防糖尿病和心脏病。此外，由于8到12个月的发酵过程，椰子醋也是一种肠道友好型细菌，称为益生菌。

2.降低血糖

椰子醋可能有助于降低血糖水平，并对2型糖尿病提供一些保护。和苹果醋一样，椰子醋也含有醋酸——醋中的主要活性成分。一些研究报告说，醋酸可以帮助降低富含碳水化合物的饭后血糖峰值。研究还表明，醋可以降低糖尿病患者的血糖水平，帮助提高胰岛素敏感性高达34%。

3.减少饥饿，帮助减肥

椰子醋也可以帮助减轻多余的重量。它不仅不含卡路里，而且还含有醋酸—一种被证明有助于减少饥饿和让你感觉更饱的化合物。一项小型研究进一步报告说，在吃饭的时候摄入醋可能会减缓你胃排空的速度，这可能导致饱腹感的增加。

4.改善心脏健康

椰子醋可以改善心脏健康。在某种程度上，这可能是由于椰子汁中的钾含量，椰子汁是用来制作这种醋的。钾是一种矿物质，可以降低血压，降低患心脏病和中风的风险。动物研究进一步表明，醋可以降低甘油三酯和“坏”的低密度脂蛋白胆固醇水平，同时增加“好”的高密度脂蛋白胆固醇。在人类中，研究表明，每天吃1-2汤匙（15-30毫升）醋可能有助于降低腹部脂肪和血液甘油三酯水平，而这是心脏病的两个额外危险因素。

5.改善消化和免疫力

椰子醋可能有助于健康的肠道和免疫系统。在某种程度上，这是因为椰子醋是通过让椰子花汁发酵8-12个月而制成的。这一过程自然会产生益生菌，益生菌有益于肠道健康。此外，椰子醋含有醋酸，一种可以帮助抵抗病毒和细菌的化合物。例如，醋酸对大肠杆菌有效，大肠杆菌是食物中毒的一个众所周知的原因。

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