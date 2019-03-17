孩子犯错别做四件事，会伤到Ta！

面对孩子犯错，你会怎么做？在日常生活中，很多家长都用错了方法，这很容易伤害到孩子的自尊心，让其变得自卑。来看看，你是否用了以下的方法：

1.不管什么场合就批评孩子

孩子犯错，有的家长不分场合，随意批评，要知道孩子还小，并不会考虑太多，也不能分辨出孰是孰非。如果这时候家长不分场合就指责孩子，只会伤害到孩子的自尊。他们在以后做事情时会变得畏首畏尾，变得越来越不自信。

2.从不听取孩子的意见

对于是非观念，孩子还没有全面的认识，他们难以无法分清哪些事情可以做哪些事情不可做，这时候难免会犯错。如果家长这时候只是一味的责骂批评孩子，不给孩子解释的机会，这会让孩子产生逆反心理，以后在遇到事情都不会愿意跟父母说。

3.总与别人家的孩子做对比

孩子虽然年龄还小，但已经有自己的想法，当他们犯错时，家长拿别人家的孩子跟自己孩子做对比，这样不仅不能让孩子认识到错误，反而还会让孩子有排斥和逆反心理。

4.把孩子的糗事说给别人听

成长过程中，孩子难免会做一些令人感到好笑的事情，说给其他人听，孩子会感觉到尴尬、不知所措，感觉父母是在嘲笑自己，这对孩子来说无疑是一种打击，孩子也会变得愈发自卑内向。

孩子犯错并不可怕，如果家长采用另外一种方法，适当听取孩子的见解，再说说自己的想法，让孩子全面认识到事情的对错之分。

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