孩子教育要走心，这5大黄金准则家长须知

对于学龄前的儿童来说，生活中接触时间最长的就是父母。父母对孩子采取哪种教育方式，就等于种下了种子，对孩子的一生都会产生影响。但是无论家长采取什么样的教育方式，有五大永恒的原则是应该守住的，那么这些原则是什么呢?

一、五大教育黄金准则

1、适度的奖赏

孩子如果表现好就奖赏，是一大部分父母的做法，但在给孩子进行奖励时，请切忌不要给孩子奖励过度，比如远超孩子期望值的奖赏。这样对宝宝的成长来说，其实不能算做是“好”的奖赏。

2、让孩子有选择的权利

家长不应随意帮孩子做决定，对于孩子而言，他们能根据兴趣自己选择去做什么，会让他们更有兴趣和动力，宝宝便会更卖力的去做自己选择的事情，这样才是真正的帮助孩子走向成功。

3、向孩子解释理由

当孩子不愿意做某件事情，但这件事情又确实对孩子有很多好处，一定不要大声呵斥孩子，否则只会让孩子更加厌恶继续做这件事，而且对于家长的呵斥，孩子很少能真正听得进去。

4、期望值莫高超孩子的能力

家长总希望自己的孩子无论哪方面都是最优秀的，总愿意把自己的孩子和别人家的孩子相比较，但每个孩子的发展速度是不同的，总把孩子与其它孩子相比，孩子难以赶超，如此一来，便会让孩子产生失败感。

5、了解孩子的难处

如果孩子突然间对某些本愿意参与的事情积极性降低，家长应即时予以关注，通过与孩子的沟通打开他们的心扉，了解孩子是否遇到了什么难处。孩子失去了动力，一定有他的原因。

二、家长的哪些教育方式不可取?

1、全盘否定

很多家长在批评孩子的同时喜欢给孩子泼冷水，诸如“你真是我见过最不听话的孩子”之类的，这样其实是句句在戳孩子的心，全盘否定只会让孩子更加反感，并不会接受这种教育方式，过度的否定甚至会让孩子走向错误的极端。

2、万事包办

在教育孩子的过程中，一些家长因为怕孩子失败或担心孩子安全，会给孩子做太多的限制，或是直接替孩子做出选择。但是孩子不会一直生活在父母的保护下，他们终有离开父母的那一天，未来孩子在面对抉择时退缩、不敢选择，这就是父母包办的后果，没有遭遇过挫折，孩子在未来就很难把握好自己。

3、频频夸奖

夸奖孩子也是需要讲原则的，无畏的夸奖容易让孩子变得骄傲自满，导致难以面对偶尔的否定，这必然会影响孩子未来的发展。

父母的启蒙教育对孩子的一生都会产生影响，以上的教育事项你都注意到了吗?

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