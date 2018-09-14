这些好方法可以安排一下，能让宝宝更聪明！

生活中，高智商的天才往往是屈指可数。如果你也想让宝宝变成高智商的话，可以通过以下的训练方法让孩子变得更加聪明，我们一起来看看。

猜谜

猜谜之类的文字游戏能够充分活动大脑，而且诸如数独或者填字等游戏，可以让孩子持续思考，益处多多。

玩乐器

爸爸妈妈可以带孩子摆弄摆弄乐器，就算是弹得不好也不用在意，摆弄乐器的目的是为了活跃大脑的记忆控制能力和协调能力。

摸硬币

爸爸妈妈们可以在小袋子里放置几个不同的硬币，让孩子伸手进去摸一摸，用手指感受硬币表面的花纹，从而分辨硬币的面值，这样做可以有效刺激大脑，还能挖掘孩子的潜能。

绕一绕路

回家的时候，爸爸妈妈们可以带孩子偶尔绕一绕路，并且引导孩子寻找回家的正确路线。孩子便能积极用脑，这也是对大脑的训练。

闭眼吃饭

吃饭的时候闭眼就相当于阻断了视觉信息，这时候就需要积极动用其他感官来吃到食物，这样做就是在用意识地用脑，还可以刺激嗅觉、味觉和触觉，同时使得大脑中相关区域的功能得到增强。

多多活动手指

手指多活动能有效刺激大脑，需要多多练习。

带孩子出去走走

爸爸妈妈们有时间的话，不妨多带孩子外出走走，去陌生的地方见识见识，让大脑拥有不一样的体验。

试试左手做事

使用右手是很多人的习惯，左脑支配右手的活动，而右脑支配左手的活动。如果想要刺激大脑，那就可以有意识地使用左手做事情，比如用左手刷牙、拿筷子或者写字等等，都能够开发右脑。

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