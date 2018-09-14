家有二娃，如何化解大宝的嫉妒心？

有宝妈跟育姐吐槽说，二宝出生后，大宝变得十分敏感，经常无理取闹。虽然很心疼他，但看到他欺负二宝又很生气！那么，该如何化解孩子的嫉妒感，让大宝二宝和谐相处呢？下面育姐就跟大家说一说。

孩子有嫉妒心很正常，爸妈要正确引导

嫉妒是每个人都会有的心理感受，但它不能长时间存在。心里一直存在嫉妒，不但影响正常的生活，而且会影响精神状态，无益于身体健康。

兄弟姐妹之间会有竞争，都希望获得父母更多的关爱，孩子们会认为本来属于自己的关爱被弟弟妹妹分走，因此，出现嫉妒心是非常正常的事情。大家要学会正确引导，让孩子把这种不良情绪给释放和发泄出来。

对待大宝和二宝，很多爸爸妈妈会刻意地给他们同样的对待以求公平合理。其实这是一种偷懒的做法，并不能真正化解孩子们的嫉妒感。大家要做的就是，真正了解大宝和二宝的需求，通过不同的方式让孩子的心理获得满足。

化解孩子嫉妒心的正确姿势

大宝和二宝之间出现嫉妒心理，大家首先要反思一下自己的行为和处事方法，其次就是做好以下几点：

1.给大宝一定的时间加以适应

怀上二宝后，不建议父母立即大肆庆祝。这样做会让大宝感到很强的危机感，认为二宝的到来会危及到自己在父母心中的地位。

大家应心平气和地把二宝即将到来的消息告诉大宝。另外，要跟大宝说，弟弟妹妹到来后，爸爸妈妈会很需要他的协助，请求他的帮忙。等到弟弟妹妹长大了，就能陪他一起玩耍啦！

2.对大宝的体谅表示感激

二宝降生后，爸爸妈妈需要花很多时间和精力照顾让二宝，难免忽略了大宝的感受。有的父母还会对大宝说“弟弟（妹妹）还小，爸爸妈妈需要多照顾他，你自己要学会独立”，“你已经长大了，这些玩具是你小时候玩的，现在不玩了就给弟弟（妹妹）玩吧”等话语，让大宝心生怨恨，对二宝产生嫉妒心理。

大家千万不要用命令的口吻和大宝说话，而是要对大宝的体谅表示感激，谢谢他让着二宝使自己很省心。另外，大家要多给大宝一些精神上的补偿，让他感受到来自父母的关爱。

3.不要拿两个孩子做比较

孩子的能力有高有低，大家不要拿两个孩子进行比较。如果爸爸妈妈经常在孩子面前说“为什么你就不能像哥哥（姐姐）一样聪明呢？”“你能不能像你弟弟（妹妹）听话懂事呢？”等话语，不仅不能激发孩子的上进心，反而会强化他的嫉妒心，破坏兄弟姐妹之间的亲情。

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