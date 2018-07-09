泰国翻船事件令人心惊 这些乘船知识请教给孩子

夏天是坐船的季节，不管是几个小时还是几天的坐船旅程，都是父母和孩子不可错过的乐趣。但最近泰国的翻船事件让不少父母胆战心惊，下面是育姐整理的一些乘船知识，请教给孩子：

1.安全第一

在孩子上码头之前，就要为孩子准备好救生衣。

如果船上有船舱，而你和孩子会在船上待较长的时间，最好只在睡觉的时候或吃正餐的时候脱掉救生衣，不要养成每次下甲板、上厕所或吃零食时都脱掉救生衣的习惯。

你还需要了解，大船上一般都有一个急救员，还有一个可以和岸上联系的无线电，可以在紧急情况下呼叫海岸警卫队。

另外，父母可以提前练习如何从水里捞东西，如何扔救生衣等常见救援措施。

还要确保甲板上有护栏。如果没有的话，就把孩子留在船舱之内，不过不建议带孩子上没有护栏的船。

2.多准备点食物

就像坐飞机一样，准备零食是孩子安静开心待着的关键。上船旅行前，先带孩子去商店，让他们挑选自己喜欢的食物作为良好行为的奖励。但是注意，别让孩子吃太多糖。

大多数船都备有饮用水，但以防万一，最好提前确定，带足饮用水。

3.带好玩的东西

游戏、书籍、美术用品、平板电脑都可以带上。提前在平板里下载好孩子喜欢的视频和游戏，防止出海后手机没信号。

4.注意天气

避免恶劣天气坐船。如果无法避免，让孩子尽可能地待在船舱里。在急救箱里放一些防眩晕或其他防晕船的药物。

注意，紫外线在水面上会更加强烈，所以带上帽子和防晒霜。

5.时刻注意着孩子

你必须要一直知道孩子在哪里，救生衣并不能防止人掉下去，如果引擎开着，可能连掉下去的声音也听不到。此外，在照顾孩子的时候，不要喝酒或做让自己分心的事情。

6.好好享受

看书，观察四周的水，用双筒望远镜观察鸟类、远处的水獭和海岸线，钓鱼、捕蟹或游泳，放松自己，享受和爱人、孩子在一起的时光。

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