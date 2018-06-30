为人父，你要教会儿子尊重女性！

让孩子学会尊重女性，是父亲的一个非常重要的任务。那在日常生活中，父亲该采取怎样的措施达到这一目标呢？下面将介绍几种有用的方法帮助父亲教孩子尊重女性。

拒绝棍棒教育

首先，棍棒教育是行不通的。现在世界上很多流行音乐，特别是说唱音乐，很多都是不尊重女性的。甚至流行的电视节目和电子游戏也会降低女性的地位或者将她们塑造得单一化。但是大家都知道这样，贬低女性是不对的。

所以，在这样一个不尊重女性的文化氛围中，父亲怎样才能有效地教导儿子尊重女性呢？

亲身示范正确的行为

在尊重女性这方面，没有什么能够比父亲的亲身示范更加重要。当父亲与儿子的母亲、姐妹以及其他女性家庭成员在一起时，要记得尊重她们。当儿子看到父亲认真倾听她们的意见时，看到父亲为她们敞开大门时，看到父亲随时为她们提供帮助时，儿子会不由自主地模仿父亲的举动。

言传总是大于身教，这一道理在教导儿子尊重女性方面同样适用。

修正流行文化中不尊重女性的印象

儿子在听音乐或玩电子游戏时，不可避免会遇到女性形象被塑造得很轻薄的情况。这种时候，父亲就应该修正儿子可能形成的这种印象。

父亲可以告诉儿子：“虽然现在有人会瞧不起女性，但是我们知道这是不对的。你看，我就很爱你妈妈，永远不会瞧不起她。“父亲要帮助儿子认清，那些娱乐圈的人和游戏设计者并不代表大众的价值观。

教导儿子和平沟通自己的想法

发生争端时，年轻人总是很难不通过诉诸武力来解决。而男生在球场上朋友之间的打闹或言辞上的不逊在和女性交往中是不适用的。所以父亲要帮助儿子在女性面前能够言行得当，尊重女性。父亲也要帮助儿子知道，在家庭环境中，将暴力诉诸女性与小孩身上是错误的。

让儿子远离色情内容

色情内容从任何角度来看对年轻人都是不利的。但是色情内容传达出的一个更不好的消息是：女性首先是性生物。这种对女性形象的单维度构建，会造成孩子对女性的不尊重。所以父亲应该在儿子用电脑和手机上网时，要帮助孩子避免色情内容，并进行适当的监控。

如果孩子有迹象沉迷于色情内容，父亲要主动帮助孩子找到更健康的方法来发泄自己的冲动。

提及女性时要用礼貌与尊敬的措辞

在日常语言中，关于女性的不礼貌用词大量存在，有时在随意的聊天中不经意就会出现。，即使有些女性穿着或行为比较出格，父亲也要规避在儿子面前说对方“倒胃口”或“胸大无脑”等词。

帮助儿子培养与女孩积极的人际关系

男孩子通常只喜欢和其他男孩子交朋友，除非他们到了开始散发荷尔蒙吸引小女生的年纪，这种情况才会改变。父亲如果帮助儿子早一点培养与女孩子的友谊，儿子会在与女生相处时更加自然，也会改变在他们这个年纪会产生的对女孩子的刻板印象。

教会儿子尊重女性，特别是尊重家庭中的女性，是父亲最重要的任务之一。当孩子学会尊重女性时，他们就能够在今后的生活中，与女性更有效地互动交流。

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