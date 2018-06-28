育儿奇葩说 孩子“太干净”易得白血病？

不少新手麻麻对孩子的卫生相当在意，吃的用的都要反复消毒，生怕他会得病。然鹅，最近网上流传英国一项最新研究表明 “孩子太干净易得白血病”。这是真的吗？本期的《育儿奇葩说》将告诉大家答案。

说法由来：英国一项研究表明“孩子在无菌环境中长大，更容易患上白血病”。

妈妈请注意了，这种说法是 的。

孩子“太干净”易得白血病？难道让孩子干干净净的，这也有错吗？

其实，这份来自伦敦癌症研究所的研究是这样说的“生命早期缺少和微生生物接触，孩子免疫功能会有所缺失，容易在感冒或流感的侵袭下诱发基因突变，从而患上儿童急性淋巴细胞白血病”。这也就是说，并不是所有孩子都会得白血病！

儿童急性淋巴细胞白血病的发生，需要经历两次基因突变。第一次突变来自母体，是一个随机事件，无法人为控制。而第二次有可能是在孩子被感染时（比如流感），身体免疫系统出现异常时发生。

这项研究的主要目的是预防第二次基因突变。研究人员发现，孩子经常处于微生物的环境中接触一些无害的病菌，可能能避免患上儿童急性淋巴细胞白血病。

简单来说，孩子适当接触微生物，就可能防止发生第二次基因突变，从而起到预防儿童急性淋巴细胞白血病的作用。

看到这里，大家放心了吧？对于这项研究的结果，看看就好。要知道，实际上孩子患病的概率很小，而且此项研究还需进一步佐证，并不是业界统一定论。

总之，请大家记住一点，过度干净其实对孩子没有什么好处，适当接触细菌反而有利于孩子的身体健康。

自然界里到处都有微生物，人们所说的“干净”只是相对的，绝对的干净是无法实现的。打个比方，我们洗手时，只能洗掉大部分细菌，而不能洗掉全部细菌。

曾有育儿专家指出，平常让孩子太干净，完全不和细菌接触，当孩子被迫接触到细菌时，就更容易生病。这句话的意思是说，孩子平常多接触伤害不大或致病性不强的细菌，就不太容易得病。而让孩子在绝对无菌的环境里生活，完全不接触细菌，也许他接触到致病性不强的细菌就会生病。

而且让孩子多和微生物接触是很有好处的哦，比如可以减少过敏的发生。一起来看几个研究结论吧~

▷ 家人越多，孩子越不容易过敏

英国科学家Strachan对17414名在1958年出生的英国孩子展开了跟踪研究。在这些孩子23岁时，他发现，有兄弟姐妹的人出现花粉过敏症状的概率较小，家里有宠物的人也是如此。

1989年，这名科学家提出了一个假说，孩子在生命早期很少接触微生物，长大后更容易患过敏性疾病。这个假说经过不断的验证、修正和挑战，仍在不断的发展中。

▷ 农场里长大的孩子身体更棒

在农场成长起来的孩子，很少出现过敏和哮喘的情况。这些孩子接触微生物种类十分丰富，免疫系统更强大。

科学家经过深入研究后发现，妈妈怀孕期间和孩子一岁前，多接触微生物十分关键，而长期接触动物饲料、奶制品、牲畜里的微生物，有利于孩子的身体健康。

▷ 顺产的孩子很少出现过敏

很多研究已经证实，孩子顺产时从妈妈阴道中获得了一些微生物，而这些微生物在孩子的身上繁殖后，不但加快其免疫系统的成熟，而且可以降低过敏风险。

讲究卫生当然有必要，但很多时候脏一点反而对孩子更好哦~

★ “脏一点”≠不整洁

让家里的生活环境“脏一点”，可不等于不需要培养孩子爱整洁的好习惯。建议从小培养，让孩子做到整齐有序，收纳规整。而这种行为习惯的培养，也是对孩子非常重要的家庭教育。

★ 使用抗菌用品要节制

传染病高发期或者家人患病时，大家可以使用一些抗菌抑菌产品，但日常生活中就不要经常给孩子使用啦！大家不要总想这把微生物消灭干净，而应学会与微生物和平共处。

★ 请坚决拒绝“二手烟”

孩子的生活环境可以“脏一点”，指的是让环境里的微生物种类和数量变得丰富起来。但是二手烟制造出来的脏环境，里面有大量危害孩子身体健康的化学物质，大家一定要坚决拒绝！

★ 不要过于在意公共场所的卫生

有了孩子免不了在公共场所给他换纸尿裤，不少妈妈总是担心卫生会不过关。其实，大家无需在意，该给孩子换纸尿裤就给他换！公共场所的卫生只要经过简单清洁，就可以放心用。事实上，病原微生物的种类是很少的，大家无需为此感到担忧。

★ 对“脏”也要有底线

平时，老公、婆婆等人带孩子时，可能会让孩子邋遢一点脏一点，大家就别太计较啦~毕竟孩子多接触一点微生物有好处。but，如果孩子有伤口在恢复期，或是家人有臭脚、香港脚、传染病，这些时候就千万别忍啦！

★ 让孩子多接触大自然和土壤

土壤中有多种多样的微生物，孩子经常接触对建立多样性微生物生态有很大的帮助。有一点需要注意，动物粪便中有可能含有寄生虫卵，大家带孩子去农场时不要让他触碰。

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