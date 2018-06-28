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育儿奇葩说 孩子“太干净”易得白血病？

发布于2018-06-28 16:30:05 标签：3-6岁, 儿童健康, 育儿奇葩说, 育儿知识 作者：刘瑞祥

不少新手麻麻对孩子的卫生相当在意，吃的用的都要反复消毒，生怕他会得病。然鹅，最近网上流传英国一项最新研究表明 “孩子太干净易得白血病”。这是真的吗？本期的《育儿奇葩说》将告诉大家答案。

  说法由来：英国一项研究表明“孩子在无菌环境中长大，更容易患上白血病”。

妈妈请注意了，这种说法是的。

孩子“太干净”易得白血病？难道让孩子干干净净的，这也有错吗？

其实，这份来自伦敦癌症研究所的研究是这样说的生命早期缺少和微生生物接触，孩子免疫功能会有所缺失，容易在感冒或流感的侵袭下诱发基因突变，从而患上儿童急性淋巴细胞白血病”。这也就是说，并不是所有孩子都会得白血病！

儿童急性淋巴细胞白血病的发生，需要经历两次基因突变。第一次突变来自母体，是一个随机事件，无法人为控制。而第二次有可能是在孩子被感染时（比如流感），身体免疫系统出现异常时发生。

这项研究的主要目的是预防第二次基因突变。研究人员发现，孩子经常处于微生物的环境中接触一些无害的病菌，可能能避免患上儿童急性淋巴细胞白血病。

简单来说，孩子适当接触微生物，就可能防止发生第二次基因突变，从而起到预防儿童急性淋巴细胞白血病的作用。

看到这里，大家放心了吧？对于这项研究的结果，看看就好。要知道，实际上孩子患病的概率很小，而且此项研究还需进一步佐证，并不是业界统一定论。

总之，请大家记住一点，过度干净其实对孩子没有什么好处，适当接触细菌反而有利于孩子的身体健康。

自然界里到处都有微生物，人们所说的“干净”只是相对的，绝对的干净是无法实现的。打个比方，我们洗手时，只能洗掉大部分细菌，而不能洗掉全部细菌。

曾有育儿专家指出，平常让孩子太干净，完全不和细菌接触，当孩子被迫接触到细菌时，就更容易生病。这句话的意思是说，孩子平常多接触伤害不大或致病性不强的细菌，就不太容易得病。而让孩子在绝对无菌的环境里生活，完全不接触细菌，也许他接触到致病性不强的细菌就会生病。

而且让孩子多和微生物接触是很有好处的哦，比如可以减少过敏的发生。一起来看几个研究结论吧~

▷  家人越多，孩子越不容易过敏

英国科学家Strachan对17414名在1958年出生的英国孩子展开了跟踪研究。在这些孩子23岁时，他发现，有兄弟姐妹的人出现花粉过敏症状的概率较小，家里有宠物的人也是如此。

1989年，这名科学家提出了一个假说，孩子在生命早期很少接触微生物，长大后更容易患过敏性疾病。这个假说经过不断的验证、修正和挑战，仍在不断的发展中。

▷  农场里长大的孩子身体更棒

在农场成长起来的孩子，很少出现过敏和哮喘的情况。这些孩子接触微生物种类十分丰富，免疫系统更强大。

科学家经过深入研究后发现，妈妈怀孕期间和孩子一岁前，多接触微生物十分关键，而长期接触动物饲料、奶制品、牲畜里的微生物，有利于孩子的身体健康。

▷  顺产的孩子很少出现过敏

很多研究已经证实，孩子顺产时从妈妈阴道中获得了一些微生物，而这些微生物在孩子的身上繁殖后，不但加快其免疫系统的成熟，而且可以降低过敏风险。

讲究卫生当然有必要，但很多时候脏一点反而对孩子更好哦~

★  “脏一点”≠不整洁

让家里的生活环境“脏一点”，可不等于不需要培养孩子爱整洁的好习惯。建议从小培养，让孩子做到整齐有序，收纳规整。而这种行为习惯的培养，也是对孩子非常重要的家庭教育。

★  使用抗菌用品要节制

传染病高发期或者家人患病时，大家可以使用一些抗菌抑菌产品，但日常生活中就不要经常给孩子使用啦！大家不要总想这把微生物消灭干净，而应学会与微生物和平共处。

★  请坚决拒绝“二手烟”

孩子的生活环境可以“脏一点”，指的是让环境里的微生物种类和数量变得丰富起来。但是二手烟制造出来的脏环境，里面有大量危害孩子身体健康的化学物质，大家一定要坚决拒绝！

★  不要过于在意公共场所的卫生

有了孩子免不了在公共场所给他换纸尿裤，不少妈妈总是担心卫生会不过关。其实，大家无需在意，该给孩子换纸尿裤就给他换！公共场所的卫生只要经过简单清洁，就可以放心用。事实上，病原微生物的种类是很少的，大家无需为此感到担忧。

★  对“脏”也要有底线

平时，老公、婆婆等人带孩子时，可能会让孩子邋遢一点脏一点，大家就别太计较啦~毕竟孩子多接触一点微生物有好处。but，如果孩子有伤口在恢复期，或是家人有臭脚、香港脚、传染病，这些时候就千万别忍啦！

★  让孩子多接触大自然和土壤

土壤中有多种多样的微生物，孩子经常接触对建立多样性微生物生态有很大的帮助。有一点需要注意，动物粪便中有可能含有寄生虫卵，大家带孩子去农场时不要让他触碰。

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