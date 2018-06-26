想减肥，你得吃点醋！

苹果醋是最普遍的食醋类型之一，它能带来各种各样的好处，其中许多是科学所支持的。包括减肥、降低胆固醇、降低血糖水平和改善糖尿病症状。作为女性，你应该重视苹果醋的使用哦~

具有强大的生物效应

苹果醋制作的第一步是将压碎的苹果(或苹果酒)放入酵母中，酵母发酵糖并将其转化为酒精。

第二步，将细菌加入酒精溶液中，进一步发酵酒精并将其转化为醋酸–醋中主要的活性化合物。而优质苹果醋也含有一些氨基酸和抗氧化剂。

可杀死多种有害细菌

醋可以杀死病原体，包括细菌。它传统上用于清洁和消毒，治疗指甲真菌，虱子，疣和耳朵感染。醋也被用作食品防腐剂，研究表明它能抑制细菌(如大肠杆菌)在食物中生长并破坏它。如果你正在寻找一种自然保存食物的方法，那么苹果醋可能会非常有用。

降低血糖水平，对抗糖尿病

醋已经被证明对血糖和胰岛素有许多好处：

在高碳水化合物饮食中提高胰岛素敏感性19-34%，显著降低血糖和胰岛素反应。

研究发现，人类食用50克白面包后，血糖降低34%。在人类的许多其他研究表明，食醋可以改善胰岛素功能，降低餐后血糖水平。由于这些原因，醋对于糖尿病患者、糖尿病前期患者或那些想保持低血糖水平的人来说是很有用的。

帮助减肥和减少腹部脂肪

几项研究都表明，醋可以增加饱腹感，帮助你摄入更少的卡路里，并导致体重减轻。

降低胆固醇，改善心脏健康

动物研究表明，苹果醋可以降低胆固醇和甘油三酯水平，以及其他几种心脏病风险因素。还有一些研究表明，醋可以降低大鼠的血压，这是心脏病和肾脏问题的主要危险因素。迄今为止，唯一的证据是哈佛大学的一项观察性研究，该研究表明，那些用醋吃沙拉酱的女性患心脏病的风险降低。

对癌症的对抗作用

事实上，许多研究已经表明，各种类型的醋可以杀死癌细胞并缩小肿瘤。一些观察性的研究表明，食醋与食管癌的减少有关。食用苹果醋可能有助于预防癌症，但这还需要进一步研究。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)