关于补钙，这几件事准妈咪一定要知道！

你知道吗？如果女性在孕期没有摄取足够的钙质的话，那么体内的钙质难以满足自身和孩子的需求，这样的后果轻者会导致腰腿疼痛和肌肉痉挛，如果严重的话，还会造成骨质软化等疾病。所以，在孕期孕妈们一定要摄取足够量的钙质。

缺钙的后果

如果胎儿没有摄取足够量的钙质的话，会很容易导致新生儿先天性喉软骨化病的出现。此外，孩子出生后也容易患方颅、前囟门闭合异常、鸡胸等佝疾病。

科学补钙，拒绝盲目补钙

虽然补钙很重要，但是务必要在医生的指导下科学补钙。如果过量补充钙质的话，会导致钙质在胎盘的血管壁中沉淀，从而引起胎盘的老化和钙化，也容易使分泌的羊水量减少，使胎儿的头颅变得过硬。胎儿的头颅过硬，会延长妈妈们的产程，也会威胁妈妈和宝宝的健康。

维生素D是钙质的黄金搭档

孕妈们在补钙的同时，也要适量地补充维生素D，因为维生素D可以调节钙质的代谢，从而促进钙质的吸收。既可以服用维生素D制剂的话，也可以选择多晒晒太阳。这里建议每天在太阳底下活动半个小时以上。需要注意的是，服用维生素D的话也不要过量，因为服用过量会导致心率不齐、恶心、呕吐等副作用。

准妈妈如何补钙

孕妈们可以选择在生活选择一些富含钙质的食物，比方说牛奶，建议如果每天喝250毫升的鲜牛奶或者是酸奶。或者吃一些虾皮、黄豆、腐竹和绿叶蔬菜等富含钙质的食物，同时要多晒太阳，促进机体对钙质的吸收。

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