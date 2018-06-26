关于情商培养，这些方法你需要了解一下！

现代社会，越来越多的人开始重视情商的培养，拥有高情商的人往往更容易顺利和成功，也更受大家的欢迎。而情商与智商不同，它更多的在于后天的培养、训练和积累。那么，如何培养孩子的情商呢？

尊重孩子、懂得理解和支持

尊重孩子，让孩子们意识到自己也是一个独立的个体，拥有自己的性格和思想。孩童时代，人的想象力和创造力是最活跃的，父母的理解和支持能够帮助孩子们认同自己，对自己产生自信和欣赏。也许很多时候，爸爸妈妈们并不能理解孩子们的行为或是创造品，但只要没有偏离任何道德或法律，爸爸妈妈们就不应该立即否定孩子们，而是应当给予宽容，或者跟孩子们交流，尝试去理解和赞赏，不要把孩子的创造力扼杀在摇篮里.这样的话，孩子们就不能很好地施展拳脚，也容易与成功失之交臂。

培养受挫和自立能力

拥有良好的受挫力能够让孩子更快从困境中走出来，从而更加坚强。爸爸妈妈们不要对孩子们过于保护，也要让孩子们去面对一些挫折，而不是代替孩子们去解决，这样不仅不利于孩子的成长，也会让孩子过度依赖父母，以后到了社会上也不能独立生活。

其实，爸爸妈妈们在平时生活中，就要教给孩子各种技能，可以从最简单的教起，比如叠自己的衣服，收拾玩具，保持房间的整洁等等。

保持孩子的好奇心

孩子们的好奇心总是最大的，对他们来说，世界的每一个东西都充满了趣味性，这是孩子们获得技能和知识的途径。如果长大后依旧能够保持对未知知识的好奇和兴趣，那将对孩子未来发展很有利。建议各位要保护好孩子的好奇心，在事物安全的情况下就不要盲目阻止孩子们的探索，让孩子在探索过程中学习和成长。

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