如果宝贝有这几个表现，当心发育迟缓！

孩子的生长发育都是依照客观规律，然而考虑到遗传或者是其他方面，每个孩子的成长情况都是不一的。不过，如果孩子出现这几种情况，就要小心发育迟缓！

孩子发育迟缓的表现

身体

有的家长把自己的孩子和同龄孩子比较发现，自家孩子身高、体重等都明显低于别人，他们的体格不在正常的标准之类。此时，家长应该及时咨询医生，因为这可能是身体发育迟缓的表现

智力

有的孩子总是不能领悟学习的内容，并且分析能力以及思维能力都比较低下，难以跟同龄孩子所媲美，建议出现这类情况，及时就医，了解孩子智力发育水平是否正常。

语言

有的孩子明明已经达到了能够说话的年纪，但是仍然不能说话。或者即使孩子开始说话，但他们掌握的词汇、运用的语法都明显低于同龄的孩子。除此之外，这类的孩子在说话是还伴随着伸舌头、磨牙等情况。建议及时带孩子就诊检查。

预防发育迟缓的方法

保障睡眠

孩子在夜间会分泌大量的生长激素，因此，为了保证孩子的成长，睡眠时间是非常重要的，务必要保障孩子充足的睡眠时间。

摄取营养

导致孩子发育迟缓的关键因素其中之一便是没有摄取足够的营养，比如蛋白质、能量以及其他微观元素等。所以家长注意孩子饮食的均衡，助力孩子成长。

坚持运动

孩子在运动的过程中可以促进血液的循环，并且可以提高孩子骨骼的生长速度。随着孩子的年龄的增长，家长应该让孩子逐渐的掌握爬、站立行走的能力，并经常带孩子进行户外运动。

家长就应该多观察孩子的发展情况，从而避免孩子出现发育迟缓的情况。

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