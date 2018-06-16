夏天到啦！这些游戏带宝贝玩起来

夏天终于到了，是时候让孩子外出活动一下了。然而，无论是骑自行车、在泳池里戏水、还是玩捉迷藏，在太阳下玩确实有些吃力。其实，户外活动并不一定要在白天，夜间有一些好玩游戏，可以让孩子high起来。

1.荧光脸

搭建一个舞台，在脸上涂上无毒的荧光脸部涂料，可以开始玩扮家家了，这对于孩子来说非常有吸引力。

2.手电筒捉迷藏

这个游戏结合了孩子爱的两个经典事物——捉迷藏和手电筒。如果你和邻居关系不错，并且邻居家也有孩子，可以邀请邻居一家来参加手电筒捉迷藏派对，人越多越好玩。

3.荧光舞会

准备好有趣的歌曲、无毒面部荧光涂料、荧光棒。在自己和孩子的脸上涂上有趣的图案，挥舞着荧光棒，然后就可以开始尽情地跳舞啦。

4.保龄球

如果你有荧光棒和塑料水瓶，完全可以做出自己家的保龄球馆。用不同颜色的荧光棒填充每个塑料瓶，然后用篮球或足球代替保龄球，将荧光瓶击倒。

5.后院露营

如果你没时间带孩子周末外出露营，后院其实是绝佳的替代地点。搭帐篷、数星星，讲鬼故事，让孩子迟些睡觉（毕竟在帐篷里，很难睡个好觉，所以还不如让孩子玩得晚一些）。

6.夏夜运动

晚上用会发光的球点亮夜空吧，无论是在后院还是在公园，在黑暗中踢一场足球都是个不错的选择。如果你能找到一个合适的地方，也可以来一场迷你高尔夫，对于大人和孩子来说都很有趣。

7.打水仗

夏天天气十分炎热，消暑的好办法之一就是穿上泳衣，装满一大堆水汽球，进行一场酣畅淋漓的水战。

8.电影之夜

如果你的邻居家里有游泳池，可以充分利用起来。打开电脑或iPad，漂浮在木筏上，享受家庭电影之夜。如果没有游泳池，也可以用墙壁来放映电影。

9.观星

仰望着星空，用最直接的方法来教会孩子星座的知识。在网络上搜索出最合适的观星地点，在晴朗的夜晚，带上野餐的毯子和一些美味的小吃，和孩子一起仰望天空，向他们展示你最喜欢的星座。

10.夜晚野餐

谁说野餐只能在白天进行，在炎热的夏天，带上无需烹饪的食物，如三明治、新鲜水果沙拉、蔬菜和蘸酱、柠檬水和冰淇淋，到野外露营吧~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)