天热了宝宝就厌奶，妈妈怎么做？

一到夏天温度升高，宝宝就会变得没有食欲，尤其是奶粉喂养的宝宝，喂奶的时候总是很抗拒，这让妈妈们心烦不已。为什么宝宝明明没有生病，精神状态也非常好，却不爱喝奶粉了呢？别方，这是厌奶的症状！那么，为什么夏季宝宝容易厌奶？应对夏日厌奶期，有哪些实用的喂养小技巧呢？一起来看看！

宝宝夏季食欲差是正常现象

每到夏天，很多大人都会出现食欲低下的情况，别说宝宝们了。天气闷热，宝宝的胃口受到影响，就会抗拒喝奶粉。虽然身体健康活力依旧，但是由于摄入的营养少了，宝妈们难免会担心宝宝出现营养不良的情况。

其实，宝宝出现这样的现象是很正常的。很多母乳喂养的宝宝也会因为燥热，出现厌奶的症状，因为天气炎热出汗较多，宝宝身体需要补充更多的水分，这会导致消化液分泌较少，从而影响胃部的蠕动，引起食欲不振。

当然，除了天气原因以外，宝宝夏季厌奶，还有可能是刚好到了厌奶期。新生宝宝吃奶很专注，到了三个月以后，外界的事物很容易引起宝宝的好奇心，转移他的注意力，便会出现喝奶不专心的情况，更大一些的宝宝，还会因为对奶瓶奶嘴的抗拒，而对奶粉失去兴趣。

帮宝宝度过厌奶期的小技巧

不管宝宝是因为什么原因厌奶，给宝宝一个舒适的喂养环境是非常重要的，尤其在夏季厌奶期，想要解决喂养问题，宝爸宝妈们必须要掌握下面这些喂养小技巧~

1.在凉爽舒适的环境中喂养

夏季喂奶时，燥热的环境让宝宝无法静下心来喝奶，不仅会抗拒奶粉，甚至还会出现哭闹不安等情绪，严重影响喂养的进行。这时候，如果打开风扇或者空调，保持环境的通风和舒适，宝宝的身心都会平静下来，厌奶的情况就会得到改善。但是要注意的是，不要将风扇或者空调对着宝宝吹，防止宝宝感冒。

2.喂养时要保持安静

厌奶期的宝宝对周围的事物有着强烈的好奇心，精力很容易被分散，周围如果很吵闹，宝宝会专注于其他事情，无法集中注意力喝奶，随意喝几口就开始抗拒奶粉。这个时候，宝妈们进行喂养时，要选择一个安静的房间，等宝宝静下心来再进行喂养，最好关掉手机、电视等电子产品，家人也不要来回走动，给宝宝一个安静的喝奶氛围。

3.带宝宝进行适当运动

夏季容易出汗，宝宝运动量减少，自然也会影响到食量。其实，适量的运动能帮助肠胃蠕动，从而提高食欲。由于白天温度较高，宝妈们可以选择傍晚的时间带着宝宝运动，做一些婴儿操、翻身、亲子游戏等活动。另外，抚触和按摩也可以帮助宝宝促进肠胃蠕动，还可以增进亲子感情哦。

4.不在中午最热的时候喂奶

中午的12:00~14:00是一天中最热的时间，这个时间段里，最好避免给宝宝喂奶。别小看喝奶这件事情，宝宝吮吸时需要花费一定的体力，炎热的中午会让宝宝消耗更多的精力。所以避开这个时间段喂养，让宝宝进行适当的午休，既可以恢复体力，又可避免宝宝厌奶，一举两得。

5.改变喂养方式

很多妈妈在喂养时，都是采用定时定量的方式，为宝宝制定好吃玩睡时间表，严格按表格来行事。但是对于厌奶期的宝宝来说，定时定量是不管用的，越强迫宝宝喝奶，越会让宝宝产生抗拒。所以，宝妈们在喂养时，不能强制喂奶，顺其自然就好，等宝宝感觉饥饿的时候，他们自然会胃口大开，不再抗拒喝奶。

想要度过夏日厌奶期，以上小技巧可以帮助宝妈们哦！要记住，喂养效果与环境有很大的联系，对于厌奶期的宝宝，首先要保证环境的舒适，这一点很重要！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)