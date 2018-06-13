大热天BB喝奶粉易上火 这可怎么办

对于不能母乳喂养的宝宝，还有已经断奶的宝宝来说，奶粉是非常重要的口粮。但是有的时候，奶粉喂养，总会出现一些便秘、口舌生疮、有眼屎的上火现象，特别是在夏季，本身温度就高，闷热难耐，再遇上宝宝上火，妈妈们一定都非常心焦，而对于新手妈妈们，这更是一个大考验。

别担心！有问题出现，就有解决的办法。在夏季想要避免这样的情况发生，妈妈们要了解下面这些小知识。

夏季宝宝奶粉上火的原因

1.转奶问题

宝宝在转奶的过程中，由于不适应奶粉，容易出现一些应激现象，不过一般来说是短暂的。

2.奶粉成分问题

由于不同奶粉中蛋白质含量有所不同，对于这些大分子的营养元素，宝宝消化起来比较缓慢，就容易导致上火的问题。

3.宝宝肠胃问题

宝宝的肠道消化功能还未发育完全，对于奶粉中的一些营养元素消化能力较弱，如果不能完全的消化吸收，这些能量和热量就会积聚在宝宝的肠道内，出现积食的情况，进而导致宝宝出现上火、便秘的症状。

4.气候问题

有研究表明，宝宝喝奶粉上火也与当地的气候有关，北方的宝宝上火的发生率会低一些，而南方会比北方高一些。

5.身体缺水

夏季炎热，不爱喝水的宝宝可就吃大亏了。多喝温水可以排除体内毒素，防止上火哦！

了解完上火原因，我们就要来解决这个问题。首先我们关注的就是奶粉的选择问题。奶粉选对了，才能从根本上杜绝宝宝上火的问题发生哦。

喂奶不上火，奶粉成分很重要！

1.植物油配方

棕榈油酸和硬脂酸普遍存在于婴幼儿食物中，容易造成宝宝便秘的情况。在给宝宝挑选配方奶粉时，应避免含有棕榈油、全脂奶粉或乳脂等成份的婴幼儿配方奶粉，尽量选用精制植物油配方。

植物油配方的奶粉，首先宝宝喝了不上火，其次可以帮助对钙质和脂肪的吸收，这样一来，奶粉才能真正有助于婴幼儿的骨骼发育。

2.小分子营养元素

奶粉中往往含有蛋白质一类的大分子营养元素，对于宝宝的娇嫩肠胃来说，有些大分子营养元素往往会无法进一步降解，宝宝不容易消化吸收，就很容易造成上火的现象。而低聚合的小分子营养，更容易穿过肠壁，被宝宝吸收消化。

3.益生菌

普通喂养的宝宝，肠道的菌群比较复杂，会含有较多的有害菌群，此时婴儿感染、腹泻风险升高，对营养物质的吸收能力就会降低。

让足够数量的活性益生菌在肠道内定殖，可帮助宝宝建立正常的肠道菌群，抑制有害菌的繁殖，保护肠道健康，降低上火或者腹泻的风险。

添加了益生菌的奶粉，就能够很好地帮助宝宝肠胃蠕动，不仅可以减少宝宝积食的情况发生，对宝宝上火也是很有效果的。

冲泡奶粉的方法同样重要！

当然，除了要选对奶粉，奶粉冲泡也很有讲究，方法用对了，才能帮助宝宝吸收更多的营养！

1.冲调水温

有的妈妈认为刚刚冲泡好的奶粉容易凉，于是就会用热一点的水来给宝宝冲调奶粉，这样凉的能慢一点；还有的妈妈甚至认为幼小的宝宝抵抗力差，宝宝使用的奶瓶奶嘴都要经过高温消毒，奶粉也应该用沸水冲调才对，这是绝不可取的。殊不知，过高的水温非常容易破坏奶粉中的营养物质，如维生素C族、B族，使宝宝营养不足；同时也容易导致蛋白质变性失活，无法被消化吸收，导致积食上火。

2.冲调比例

夏季闷热，有些宝宝食欲不佳，没有经验的宝妈担心宝宝缺乏营养，就会在原有的奶粉冲调量上多加一些奶粉，增加奶粉的浓度，其实这样的做法非常危险。因为宝宝的肠胃比较娇弱，过于浓稠的奶粉会对他们的肠胃造成负担，营养反而不容易吸收，会增加婴儿的肠道负担和肾脏负担，导致消化功能紊乱，引起便秘、上火；若冲调奶液过稀，婴儿容易出现营养缺乏，导致个头小、消瘦等情况。

夏季预防宝宝吃奶粉上火的小妙招

1.可给宝宝喂些绿豆汤，但一定要注意宝宝年龄哦，太小的宝宝则不适用。

2.多给宝宝喂些水果汁，多吃一些富含纤维素的新鲜蔬菜，如萝卜、地瓜等，这样可以刺激肠道蠕动，促发排便。

3.可以适当在两次奶的中间喂点水，不过别喂太多，会影响婴儿的消化系统功能。

4.不给宝宝吃容易“上火”的食物，如甜腻油大的食物等。

不管是初为人母还是二胎宝妈，了解完上面这些小知识，就能帮助宝宝安然的度过一个夏天哦。让上火远离宝宝，做个“清凉”的小萌娃！

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