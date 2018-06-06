西瓜如此美味 能给宝宝当辅食吗

西瓜是一个清爽的水果，在炎热的夏天，它就是一种完美的享受。西瓜富含维生素和抗氧化剂，含有92%的水分。如果你不喜欢喝水的话，西瓜则是一个健康的替代品。在认识到西瓜对健康的益处之后，你可能会想，宝宝能吃吗？在喂食之前，你应该知道关于给孩子喂西瓜的注意事项：

宝宝能吃西瓜了吗

当你向宝宝介绍新的食物时，重要的是要等到宝宝能处理好食物的质地。大多数婴儿在8到10个月就可以准备好了。在介绍固体之前，你必须考虑几个因素：宝宝是否有足够的牙齿来处理特定的食物，宝宝在吞咽前是否能彻底咀嚼食物。因此，你不应该过早地引入西瓜或其他固体。

给宝宝吃西瓜的注意事项

西瓜很容易被咬入和吞咽。但是请记住，孩子还很小，为了避免任何窒息的危险，一定要把西瓜切小一点，如果你切得太大，宝宝可能会把整块食物放进嘴里而不咀嚼。一定要在宝宝吃东西的时候注意观察，另一种选择是将西瓜碾碎榨汁，你也可以试试。在食用西瓜之前，还要仔细检查每一片西瓜，确保没有种子，以防宝宝窒息。

小心宝宝对西瓜过敏

当你给宝宝引入一个新的食物时，食物过敏是最重要的问题。为了帮助你更好地识别可能的过敏反应，不要同时引进西瓜和其他新食物。那是因为你不知道宝宝的过敏症状是由西瓜还是其他食物引起的。如果你怀疑孩子可能是过敏，请立即带宝宝就诊。

西瓜过敏反应的迹象包括：

皮疹。

腹泻。

呕吐。

头晕。

流鼻涕。

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