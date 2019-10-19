怀疑孩子脑震荡，何时要就医？
你可能会认为脑震荡只是在足球场上或在大孩子身上发生的事情。实际上，它可以发生在任何年龄的女孩和男孩身上。
什么是脑震荡？
脑震荡是大脑的一种损伤，它会导致大脑在暂时或永久的时间停止正常工作。脑震荡通常是由头部的某种创伤引起，比如头部下垂或发生车祸。
对儿童来说，脑震荡尤其危险。因为他们可能无法告诉你他们的感受。你需要仔细观察他们的任何迹象和症状。更令人困惑的是，有时脑震荡症状不会在受伤后马上出现。症状可能出现在受伤后数小时甚至数天。
婴儿脑震荡的迹象
在年幼的婴儿中，脑震荡的症状包括：
当移动婴儿的头部时其哭闹；
睡眠中惊喜，睡眠时间增加或减少；
易怒；
呕吐等。
幼儿脑震荡的迹象
蹒跚学步的孩子头部受到伤害时，会表现出更多的迹象，这包括：
头痛；
恶心或呕吐；
行为变化；
睡眠变化——时间增加或减少；
过度哭闹；
失去玩或做他们喜爱的活动的兴趣等。
儿童脑震荡的症状(2岁以上)
2岁以上的儿童可能会表现出更多的行为变化，例如：
眩晕或平衡失衡；
重影或视物模糊；
对光线、噪声敏感；
注意力难以集中；
记忆力下降；
回答问题慢吞吞；
情绪变化-易怒、悲伤、情绪化、紧张。
睡眠习惯改变，失眠。
需要就医的情况
如果孩子表现出任何脑震荡的迹象，特别是如果他们呕吐，昏迷超过一两分钟，很难醒来，或者癫痫发作，需要马上得到医疗护理。如果孩子头撞到后感到困倦，可以让他们小睡片刻，但是在他们醒来后要非常小心地监护。
治疗脑震荡
脑震荡的唯一治疗方法就是休息。大脑需要大量的休息才能从脑震荡中恢复过来，完全恢复可能需要几个月甚至一年的时间，这取决于脑震荡的严重程度。不要让孩子玩手机、电脑和看电视。实际上，睡眠是对大脑的一种治疗，让大脑尽可能多的时间来愈合。
另外，防止脑震荡或头部损伤也是非常重要的，因为反复的脑震荡会对大脑造成永久性损伤。
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