怀疑孩子脑震荡，何时要就医？

你可能会认为脑震荡只是在足球场上或在大孩子身上发生的事情。实际上，它可以发生在任何年龄的女孩和男孩身上。

什么是脑震荡？

脑震荡是大脑的一种损伤，它会导致大脑在暂时或永久的时间停止正常工作。脑震荡通常是由头部的某种创伤引起，比如头部下垂或发生车祸。

对儿童来说，脑震荡尤其危险。因为他们可能无法告诉你他们的感受。你需要仔细观察他们的任何迹象和症状。更令人困惑的是，有时脑震荡症状不会在受伤后马上出现。症状可能出现在受伤后数小时甚至数天。

婴儿脑震荡的迹象

在年幼的婴儿中，脑震荡的症状包括：

当移动婴儿的头部时其哭闹；

睡眠中惊喜，睡眠时间增加或减少；

易怒；

呕吐等。

幼儿脑震荡的迹象

蹒跚学步的孩子头部受到伤害时，会表现出更多的迹象，这包括：

头痛；

恶心或呕吐；

行为变化；

睡眠变化——时间增加或减少；

过度哭闹；

失去玩或做他们喜爱的活动的兴趣等。

儿童脑震荡的症状(2岁以上)

2岁以上的儿童可能会表现出更多的行为变化，例如：

眩晕或平衡失衡；

重影或视物模糊；

对光线、噪声敏感；

注意力难以集中；

记忆力下降；

回答问题慢吞吞；

情绪变化-易怒、悲伤、情绪化、紧张。

睡眠习惯改变，失眠。

需要就医的情况

如果孩子表现出任何脑震荡的迹象，特别是如果他们呕吐，昏迷超过一两分钟，很难醒来，或者癫痫发作，需要马上得到医疗护理。如果孩子头撞到后感到困倦，可以让他们小睡片刻，但是在他们醒来后要非常小心地监护。

治疗脑震荡

脑震荡的唯一治疗方法就是休息。大脑需要大量的休息才能从脑震荡中恢复过来，完全恢复可能需要几个月甚至一年的时间，这取决于脑震荡的严重程度。不要让孩子玩手机、电脑和看电视。实际上，睡眠是对大脑的一种治疗，让大脑尽可能多的时间来愈合。

另外，防止脑震荡或头部损伤也是非常重要的，因为反复的脑震荡会对大脑造成永久性损伤。

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