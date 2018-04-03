宝宝难以融入集体 揭晓背后的真相

值得注意的是，有的孩子入园后会出现融入不了集体的现象。很多家长表示，孩子开启两点一线的生活后很不习惯，一进入学校就哭闹，有些孩子在学校不喜欢说话，不结交朋友，有些甚至和小伙伴闹矛盾。那么宝宝出现这种情况，该怎么办呢？

宝宝为何难以融入集体

孩子可能缺乏沟通技巧

孩子们还小，进入幼儿园后面对新的环境，面对很多人，他们可能举足无措，也不知道如何和小朋友一起交流。而错误的交流沟通方式可能带来负面效果，导致孩子融入不了群体。

孩子受到打击

孩子们天真无邪，但幼儿时期的孩子自我存在感也非常强。很多孩子都想表现自己，想得到爸妈、老师或者小朋友的夸奖。不过，如果当他们面临了挫折，或者做了让人不满意的事后，他们就会有负面心理，就开始害怕，开始退缩了。

孩子太自我

幼儿阶段的孩子不成熟，加上上学前家庭比较宠爱，所以孩子们比较自我。他们不懂换位思考，更不知道站在其他小朋友的角度考虑问题。所以当矛盾出来时，孩子们容易抵触他人。

教孩子如何融入集体

教会孩子宽容他人

俗话说“退一步海阔天空”。宽容是非常重要的，当孩子们学会宽容，那么他们就很容易融入集体生活。比如，孩子们出现推搡事件很正常。那么应该教孩子如何应对呢？这个时候不要急于说理，要学会倾听孩子，当孩子诉说完事件后，告诉孩子，在这个时候，只需要耐下心，等待下，那么就不会出现推搡事情。要告诉孩子，学会等待是人生重要课程。父母们也要言传身教，在日常生活中不要斤斤计较，给孩子树立好榜样。

教孩子学会分享

有些孩子在幼儿园很受欢迎，而有的孩子则会受到孤立。为什么呢？这和懂得分享与否有关。懂得分享的孩子，不会霸占玩具，他们会把好的东西分享给同学，这样会赢得大家的认可。而有的孩子则非常蛮横无理，什么都要争，什么都要抢，导致被其他同学孤立。

幼儿性格可塑性强，爸妈们要言传身教，要树立榜样，同时教育好孩子，让孩子拥有好的习惯，好的性格，这样自然能融入学校集体。

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