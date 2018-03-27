熊孩子怎么治？get美国妈妈的聪明做法

在教育孩子的时候，掌握一些技巧很重要。孩子在成长过程中的叛逆行为，其实也是他们在建立自己不容侵犯的界限的过程。打孩子虽然是是一条可以让孩子暂时听话的途径，但不是明智之举，因为孩子会因为父母过激的行为而产生严重的畏惧心理，父母应该用孩子能够接受的方式来引导他，让他知道自己不能跨越的界限在哪里，并且学会尊重规则。接下来，就看看美国妈妈是如何管教孩子的：

给孩子缓冲的时间

当父母要给孩子做出惩罚或者教训的时候，要留一段时间让孩子自己调节，这种调节可以是反省，也可以是调整自己负面情绪。这段时间对于孩子来说很重要，对父母来说也很重要，举个例子来说，孩子正在看电视，而父母已经准备好了饭菜准备吃饭，如果这个时候父母选择强行关掉电视的话，会让孩子产生很大的抵触心理，而如果选择给孩子五分钟的时间去关掉电视机的话，则会让孩子感觉不到强迫，反而觉得父母给自己自主权了。了尊重这种自主权，孩子反而会选择自己主动地关掉电视。同时，父母也避免了和孩子“正面交锋”引发冲突的可能。

用数数的方式来警告

很多教育学专家都赞同用数数的方式来教育孩子，看似没啥特别的地方，但效果却很好，在数数的时候一定要心平气和，不要动怒。为什么这种简单的方法却可以很好的管制住孩子呢？其实，孩子的世界是很简单的，他们理解的“道理”也是很直观很简单的，用这种数数的方法来控制孩子的行为，比千言万语还要管用。

转移孩子的注意力

如果爸爸妈妈们遇到了实在难以和孩子沟通的问题时，可以选择用转移孩子注意力的方法来处理尴尬的情况。一般来说，小朋友的注意力很短，我们可以发现很多孩子在哭过以后很快就又展笑颜了，所以，转移孩子的注意力也是让家长不动怒，让孩子不难为情的一个好方法。

此外，美国妈妈还喜欢用反省的方法来管教孩子，当孩子犯错是，让孩子到一个地方一个人待一会，让他自己思考自己错在了哪里，等到孩子反省好了，再和孩子沟通，这也是中国妈妈可以借鉴的方法。

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