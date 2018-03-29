别买了！这些婴儿用品不仅鸡肋还危险

面对琳琅满目的婴儿用品，很多宝妈总是忍不住买买买！Emmmm，请记住一句话：冲动是魔鬼啊！很多东西真的只是看上去很有用，其实很鸡肋，甚至很危险！

✘ 新生儿手脚套

很多家长会给宝宝准备手脚套。但其实这个东东戴久了会限制新生儿活动进而影响他的发育。如果大家担心宝宝指甲太长把自己挠伤了，不如勤给他剪指甲。

✘ 定型枕

前3个月的宝宝睡觉不需要枕头。想要宝宝有个好头型，多变化他的睡姿和吃奶方向就好。如果多此一举让宝宝睡定型枕危害不小，可导致气道弯曲，影响正常睡眠和呼吸。而且，它还会在一定程度上阻止宝宝翻身、转头的能力，一旦口鼻被捂极有可能造成窒息。

✘ 床围

防撞床围设计的初衷是为了保护宝宝头部，防止其撞到婴儿床的护栏上。但现实中，防撞床围致宝宝窒息，甚至是婴儿猝死综合征意外不是个例。防止宝宝撞到护栏掉下床的床围，很可能成为宝宝的致命杀手。

另外，婴儿床床幔也不建议使用。它可能会包裹或缠住宝宝，致其窒息而死。

✘ 游泳脖圈

事实上，这看似保护孩子的脖圈并不安全。近年来，已发生多起颈圈漏气、松开导致宝宝溺水事件。另外，若是脖圈气太足会让宝宝很不舒服，影响颈椎活动，甚至会造成损伤。如果压迫到了颈动脉窦，可致血压下降、心率减慢，造成脑部缺血甚至休克。

✘ 吸鼻器

宝宝鼻腔小且短，干燥时自己不会擤鼻涕容易鼻塞。吸鼻器操作不当容易使宝宝娇嫩的鼻腔受损，一般建议用手或棉签帮宝宝擤鼻涕。如果有鼻痂，可以在宝宝鼻腔内滴1、2滴淡盐水，等鼻痂软化了再使用吸鼻器吸出，或用棉签卷出。请注意，吸鼻器即使用可不要太频繁，以免产生依赖，损伤鼻粘膜。

✘ 学步车

学步车被很多人认为是带娃神器，既解放了家长双手，又能帮助宝宝学步。但是，它也可能会导致孩子走向未知的危险，摔跤、碰撞、翻倒甚至坠楼。另外，使用学步车学步容易使宝宝踮脚走路，足关节变形，形成趾外翻，甚至扁平足。如果过早过多让宝宝使用，容易出现“X”或“O”型腿，影响下肢发育，而长时间坐在学步车里会限制身体各部分的配合动作。

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