做到这8点 让孩子学会孝顺老人

想要孩子孝顺尊敬老人，就要从小时候着重教育。家长要怎么教导孩子呢，其实方法很简单，只要做到这些就行：

1.每周让孩子与老人打电话

现在的年轻人都比较繁忙，难以经常回家看老人，家长可以每周打个电话给老人，让孩子多跟老人聊天。

2.经常给老人拍照

父母可以让孩子多陪他们拍些照片，或是一家人在一起拍照，以此来提升彼此的关系。

3.陪老人一起拜访他们的朋友

老人也有他们自己的社交生活，让孩子去陪老人去拜访朋友，这不仅能让孩子进一步了解老人的生活，也能让老人们很高兴。

4.对老人说出自己的爱

要让孩子明白爷爷奶奶、公公外婆与自身的血缘关系，让孩子知道他们是自己的亲人，要求他们对老人要比对自己更加尊重，同时要让孩子学会表达对老人的爱。

5.定期带老人去体检

人年纪大了，会有各种各样的毛病，不舒服。这时候家长应该每隔一段时间带父母去做一次体检，了解父母身体状况，让医生对其进行正确指导。当老人生病时，父母要教会孩子在床榻前照顾，并教会他们学会说祝福语。

6.经常带着子女回家

定期带着孩子去看望老人，让孩子陪伴陪伴在老人身边，给予他们帮助。

7.陪老人去旅行或是故地重游

长途旅行会造成老人情绪或是身体不适。不如带着孩子跟老人一起来个短途旅行或是故地重游，让老人享受家人陪伴在身边的乐趣。

8.给老人让座

在外时，家长可以鼓励孩子做好事，比如在公交车上给老人让座，搀扶老人过马路等等。

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