雌激素低别怕！快速造人方法在这里

雌性激素对女生来说十分重要，如果激素比较低，那么会有很多伤，其中之一就是影响正常的排卵。那么对于这类女性，除了在进行医疗帮助外，还应该怎么做才嫩快速怀孕？

1.根据排卵期同房

排卵期大都在下次月经来的十四天，我们通常把排卵日的前五天，后四天还有排卵日当做排卵期，总共十天。卵子大概能存活一至两天，而精子在两到三天的时间里都能保持活力，所以可以选择在这段时间同房。

2.同房频率

有的夫妻认为如果多同房几次，那么怀上孕的几率也会增加。但是其实受孕的前一个月行房的频率不应该那么频繁，因为这样可能会减少精子的数量，质量也会降低，所以反而会减少受孕的可能性。夫妻双方需要的是规律的行房，从而保证精子的质量和数量。

3.同房姿势

确实有一些同房姿势可以帮助受孕，比如骑马式，或者背后体位，可以尝试哦~

4.远离烟和酒

如果想要生孩子，那么烟和酒在受孕的前三个月还是不要接触为好。除了不要碰烟酒，男女双方也要注意补充营养。想要男女双方都保持在最佳的状态，需要以女方为主，按照生理钟来推算状态最好的时候。

5.心态要好

心态是很重要的。很多人都是在旅游的时候怀上了孕，这是为什么呢？因为在外面游玩，心情也好，视野开阔，心思不总是放在怀孕上，怀孕也就比较简单。如果一直焦虑怀孕的事情，反而对受孕不利。

随着现在科技的进步，其实想要怀上宝宝的方法有很多。不过最重要的还是夫妻保养好身体，有好的心态，那么受孕也就不会那么难了。

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