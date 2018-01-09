谈一个问题！生完孩子后女性将会面临哪些变化

当孩子出生后，你有没有好好照顾自己的身体呢？你要知道，分娩后你将经历从脱发到便秘等身体变化：

脱发

分娩后的几周内，你可能会开始失去大量的头发。一般人一天掉100根头发，但是在怀孕期间，过多的荷尔蒙会使得你掉的头发量远远少于平常。所以在怀孕结束后，你的身体将不得不在产后六个月内脱掉额外的毛发。别担心，头发很快就会恢复到正常的生长周期。

皮肤变色

有些女人会发展出所谓的“变色”，即眼睛周围的棕褐色区域开始褪色。怀孕期间患严重痤疮的妇女会发现她们的皮肤开始自我清理。然而，还有的女性将开始经历在嘴和下巴周围或极干燥的皮肤上遍布红色皮疹。不过，别太担心这两种现象都会在几周内消失。

乳房的变化

你的乳房可能会变得发红，肿胀和疼痛，这是由于即将到来的母乳。一旦肿胀开始缓解了，大约三至四天（或直到你停止母乳喂养），你的乳房由于皮肤的伸展可能会开始下垂。即使你没有母乳喂养，你也可能会经历数周的奶水泄漏。

肚子的变化

孩子刚出生后，你的子宫仍然是坚硬圆的状态（重量约2斤）。大约六周后，它的重量只有0.1斤，并且不再有压在腹部的感觉。另外，妊娠期和妊娠后不久，妊娠纹会变亮，但最终会变成银色，并开始与皮肤融合。即使是最健康的妈妈也会在经历分娩后，上腹部变大变软，所以也不要太纠结，但仰卧起坐、瑜伽姿势和其他腹部运动可以使你的腹部平坦。

背部疼痛

受到拉伸的腹部肌肉需要一段时间才能恢复强壮，因此你的身体会给背部肌肉增加重量。这会导致背痛，直到腹部肌肉再次收紧。新妈妈也可能会因为怀孕时姿势不良而背痛。一般来说，这些问题应该会在孩子出生后六周内就消除了。如果没有，你可以去寻找一位经验丰富的按摩师帮助你。

尿失禁

没有宝宝在肚子里压迫你的膀胱，你就不会经常小便了。但分娩时对尿道的压力会使产后排尿产生困难。新妈咪也可能患有尿失禁或尿路感染，这可能会导致排尿时有烧灼感。

便秘

如果在怀孕期间出现便秘的情况，那么在分娩后你还有可能继续与便秘问题纠缠不清。会阴侧切或痔疮会使大便时十分疼痛。多吃富含纤维素和饮用大量水、牛奶和果汁的饮食习惯将有助于减轻疼痛。

阴道疼痛和恶露

分娩后你可能会感到阴道伸展开了，并且十分脆弱。如果你有进行会阴侧切，分娩后应不妨使用少许冰袋，帮助缓解不适。分娩后不久，阴道会产生许多分泌物，也就是我们常说的“恶露”，这些主要是血液和子宫外孕留下的东西，会持续几个星期。通常，你可以在产后三到四周内开始性生活。但你可能会觉得阴道十分干燥，这会使性交非常不舒服。不过，可以使用一种水溶性阴道润滑剂来缓解疼痛。如果你没有进行母乳喂养，那么你的经期或许会在分娩后七到九周内恢复正常。如果你正在哺乳，你的月经就不可能会在几个月内就恢复正常，直到你完全停止母乳喂养。

肿胀的腿和静脉曲张

双腿可能会开始浮肿。如果这种情况发生在你身上，走路可以减轻你的痛苦。静脉曲张会随着产后体重减轻而得到改善，但不会完全消失。

出汗

你可能在分娩后当晚就开始过度出汗，这是因为你的身体需要去除怀孕期间积聚的所有多余液体。

更有精神

一些新妈妈说她们比怀孕前更加有活力。事实上，一个女人的有氧能力可以在产后六周内增加到20%。但也有女性认为分娩、照顾新生儿和体重增加会使她们感到无精打采和喜怒无常。

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