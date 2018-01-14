细数产后首次啪啪的小尴尬

说到产后第一次同房，很多仙女麻麻都面露尴尬，接下来育姐就细数那些产后同房的尴尬事：

盆底肌松弛

由于妈妈在生产之后体内激素会发生较大的变化，并且在分娩的过程中会出现阴道撕裂的情况，所以有的人会在爱爱是明显感觉到自己的盆底肌变得十分松弛。妈妈们也不必过度担心，如果能够坚持进行盆底肌运动的话，例如瑜伽，相信不久情况就会得到明显的改善。

乳汁过多

有的妈妈在同房前会忘记挤出多余奶水，所以出现奶水溅到丈夫身上的尴尬情况。为了避免此类尴尬事情的发生，在同房前应该用挤奶器挤出多余的奶水。

首次同房感受疼

很多妈妈发现，产后和丈夫同房时会感到十分疼痛，这是为什么呢？原来女性的敏感度在生产之后会变得比较迟钝，而且妈妈的阴道结构也会发生变化，分泌物也不多，所以在产后同房时会感到疼痛。在此时，作为丈夫应该安抚妻子，温柔对待妻子。在前几次，丈夫可以使用润滑油，从而减少因摩擦带来的疼痛。

性欲变强

不少妈妈的性欲在生产之后变得极为强烈，这是正常的现象。ooxx可以增加夫妻的亲密度，延长幸福的长度，并且还可以加强婚姻的稳定性，除此之外，这还可以减少妈妈患上产后抑郁的几率，对维持家庭的和睦都十分有利。

Tip：产后同房注意事项

1.做好准备工作

女性在同房有可能会感到不适，所以在同房时丈夫应该安抚妻子。

2.注意卫生

女性在生产之后其生殖器上还存在着创口，为了避免感染，女性一定要注意卫生。

3.选好同房时间

选择顺产的妈妈可以在生产之后的2个月与丈夫同房，而选择剖腹产的妈妈由于花费更多的时间来恢复伤口，所以最早也要在生产之后的3个月才可以同房。

另外还要注意的是，一定要做好避孕工作，如果妈妈在哺乳期怀孕的话，那么子宫将会受到一定的损伤。

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