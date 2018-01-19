还在给宝宝吃这些辅食？妥妥的坑娃嘛~

当宝宝4—6个月时候，每天只喝奶已经不能满足生长发育的需要，此时应适时添加辅食。不仅如此，各位宝妈给宝宝添加的辅食不能任性，否则不利于身体健康和正常发育。比如以下这几种很多人认为非常不错的辅食，其实它们很糟糕：

▶ 果汁

不少宝妈认为这是很好的辅食，自家鲜榨纯天然无添加嘛~然而，事实没有这么美好。榨果汁时水果含有的不溶性膳食纤维被白白舍弃了，而可溶性膳食纤维素、VC等也损伤不少，如此一来营养价值大打折扣。还有，大量的水果才能榨出少量的果汁。宝宝虽然喝的不多，却摄入了很高 的糖分，长期下来肥胖风险增加，也容易长龋齿，养成嗜甜的习惯。

所以说，果汁真算不上好辅食。如果大家想让宝宝吃水果，可以将其捣成果泥。等宝宝大一些，可以切成片或条状，让他抓着吃。这么做不仅水果的营养不打折，还能锻炼宝宝的抓握能力、咀嚼能力，是不是很棒？

▶ 菜汤

由于宝宝不爱吃，或担心菜泥难消化，一些宝妈会煮菜汤给宝宝吃。想想看，水煮蔬菜不是明星们的减肥餐嘛~能有什么营养？再有宝宝的胃本来就小，被菜汤占据了，哪还能喝多少奶呢？另外，无论是果汁还是菜汤都是有味道的水，一旦宝宝喝习惯了往往不乐意喝白开水了。

建议大家先把蔬菜用开水烫焯下，再制作成菜泥或碎菜给宝宝吃。

▶ 稀饭

这应该是很多家长特别是老人最爱给宝宝选择的辅食。虽说他清淡好消化，但架不住营养密度非常低，除了淀粉就是水，宝宝吃了哪有什么营养，还容易虚胖。另外，稀饭含有很多水，宝宝吃了容易产生饱腹感，影响正常的奶量摄入。

再次强调一次，千万不要再把稀饭当宝宝主要辅食啊~不妨搭配其它各种食材一起熬煮来提高营养密度，比如时令蔬菜、蛋黄、肉末等。

最后提醒大家，宝宝1岁前仍应以母乳(或配方奶粉)为主，可不要把辅食当做主食了哦~

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