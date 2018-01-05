求真相：冲泡奶粉时，泡沫越少越好？

在冲奶粉的时候，很多家长会发现一个现象：很多奶粉会出现一些泡沫。妈妈们担心宝宝喝下起泡的奶粉，容易造成呛奶、腹胀等情况。于是在购买奶粉时，会选择冲泡起来泡沫较少的产品。那么，奶粉泡沫越少就真的越好吗？下面，就来科普一下，关于奶粉起泡的一些常识。

为什么冲奶粉会起泡？

其实，宝妈们不用在意奶粉是否会起泡，因为这是一个正常现象，并不是评判奶粉质量好坏的指标。奶粉中富含很多营养元素，再加上制作工艺比较复杂，大多数都会起泡。一般来说，导致奶粉起泡的原因有以下几个：

1.奶粉中富含丰富的乳清蛋白，这是宝宝成长中不可或缺的元素之一，但是也有弊端，就是活性大，容易产生泡沫。就像蛋液中含有丰富的蛋白质，搅拌以后也容易起泡的原理一致。

2.奶粉遇水冲泡成溶液以后，表面张力与粘度会影响奶液，从而产生一些气泡。

3.水温、奶瓶的设计以及冲泡以后的搅拌方式，都会影响奶粉产生气泡，所以想要避免起泡是不太现实的。

泡沫少的奶粉更好？

有的妈妈表示怀疑，为什么有些奶粉蛋白质很丰富，但是却不起泡呢？

根据上文的科普，宝妈们可以得知奶粉有气泡是不可避免的，所以想要改变这一自然现象，就只能在奶粉里添加消泡剂或者抑泡剂了。这么做虽然减少了气泡，却额外加入了一些化学添加剂，对宝宝的健康反而是不利的。

不过，虽然奶粉起泡不可避免，但是正常生产的合格奶粉起泡量是在可控范围内的。宝妈们不用担心宝宝会饮入大量气泡，从而对健康造成影响。

实用的冲调技巧帮助减少泡沫

说了这么多，下面就为宝妈们带来一些冲泡小技巧，尽量从外因上减少泡沫的产生，让宝宝少喝进一些气泡。具体做法如下：

1.水温要适合

水温太高会破坏奶粉中含有的营养元素。一般来说，不管冲调何种品牌的奶粉都不要用开水，建议用45℃左右的温开水。否则的话，奶粉中的蛋白质会发生变性，一些维生素也会被破坏，营养价值大打折扣。

现在，市面上各种品牌的奶粉通常都宜用40—46℃的温开水冲调比较好。大家不清楚可以看奶粉的包装，正常都有配比说明。建议按照这个进行冲调，有利于加快化学反应，奶粉不仅溶解快，冲调好的奶水也很均匀，而且奶粉中的各种营养元素也不会被破坏。

2.奶瓶的选择很重要

现在市面上出现了很多款式可爱、材质新颖的新式奶瓶，虽然颜值提高了不少，但是要说起耐用性，还是传统奶瓶更好一些。尤其是玻璃材质的奶瓶，材质光滑，清洗起来很方便，使用前只需要做好消毒工作就可以了。

3.采用正确的溶解方法

很多妈妈冲奶粉时喜欢用力摇晃奶瓶，这是错的。这个动作使奶水出现不少气泡，宝宝喝奶时把大量空气吸入体内，容易引起肠胃不适。正确的做法是按照正确的比例先放水再放奶粉，接着采用轻轻划圈式摇晃奶粉使其充分溶解。

同时，尽量避免用筷子搅拌奶液，因为不仅容易产生气泡，还会将筷子上的细菌带入奶水中，产生污染。

宝妈们不要再纠结于奶粉的起泡现象了，掌握正确的冲泡方法才是正解！

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