我天！“白了少年头”是吃出来的？

生活中，有的孩子小小年纪就有了白发，这是怎么回事？其实，通常情况下，这是与他平时所吃的食物有关，我们一起来一探究竟：

吃这些食物会长白头发

含糖量高的食物会长白头发。孩子大多都喜欢吃甜食，却不知，糖类食物吃多了会产生不利后果。据专家介绍，人体头发的生长与血液中的维E有直接关系，而糖类食品如果吃太多的话，则会大大降低维E的含量，从而也就影响了头发的生长。

味精含量过高的食物也会导致孩子长白头发。现在孩子喜欢吃的薯片、肠类，味精的含量都很高，家长应该严格控制孩子对此类食物的食用。

孩子白发会是遗传导致吗

虽然没有明确的说法，但这个因素也是没法否定的，孩子白发是很有可能由遗传导致的。

怎样预防少年白头

首先，家长得给孩子规划合理的饮食计划，要营养均衡。平时可以让孩子吃一些含铜多的食物，比如动物肝脏。其次，在孩子学习方面不要给予他太大的压力，压力大也会张白发，要让他把学习时间和玩的时间合理安排好。最后，平时空闲的时候可以给孩子的头部做一些轻度按摩，以此增加血液的循环，从而改善他的发质。

不过，孩子出现白发也有可能是某些慢性疾病的前兆。所以要是不放心的话，也可以带孩子去医院做一个全面检查，避免一些慢性疾病的发生。

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