想知健康否 看看“姨妈”一目了然

想必大多数女性对月经的看法都很不友好吧~来月经后，那折磨人的姨妈疼，让人浑身无力头很疼，让人很是心累。虽然大姨妈不好惹，但是从月经的颜色可以看出来你是否健康，我们一起来看看：

1.黑褐色

如果女性发现经血看起来是黑色，颜色比较深沉，短期的话，倒也没什么问题，可是如果长期是这样的情况，那么就有可能是身体出了毛病，很有可能是因为你这段时间乱使用药物，或者抽烟喝酒所致。

2.橙红色

经血若变成橙红色来，这可不是什么好的征兆，可能是因为你的阴道感染所致，所以需要多多关注，如果经血还散发出难闻的味道，那么感染就是八九不离十了。

3.鲜红色

如果经血是鲜红色基本上就可以判断你的身体没有什么问题，是健康的颜色。但是如果这种鲜红色持续了八九天，那就需去医院接受检查。

4.暗红色

还有的人经血呈暗红色，或者深紫色，期间还会夹杂一些小血块，如果是在正常的经期时间内，那么没有什么问题，可是如果时间长了就要就医。

5.粉红色

其实在月经刚开始和快要结束的时候经血呈现出粉红色是很正常的，因为这个时候，经血会和分泌物混合，颜色就会很浅。可是如果你怀孕了还出现粉色的经血就要立即就医，因为这可能是一种流产现象。

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