爸妈近视孩子也遭殃？没那么绝对！

如今，近视的人数越来越多，近视给我们的生活带来了诸多的不便。常有人说近视会遗传给下一代，这令不少爸爸妈妈感到焦虑。接下来，就让我们一探真相：

近视会遗传给孩子吗？

近视有两种类型，一是单纯近视，二是高度近视。爸爸妈妈千万不要把这两种近视混为一谈，因为这两种的情况是完全不同的。单纯近视就是我们常见的普通近视，普通近视的度数是在600度以下，即为中度近视，在生活中是很常见的。这种近视是属于生理性的，并且现在并没有科学依据证明患有单纯近视的父母会将近视遗传给孩子。

但是，高度近视的父母却有可能会将近视遗传给孩子。调查研究指出，如果夫妻双方都是高度近视的话，那么他们的孩子一般情况下会近视；但是夫妻双方一个患有高度近视，但另一方不近视的话，那么他们的孩子患高度近视几率会大大地减少，只有10%~15%；如果夫妻一方是高度近视，但是另一方不近视但是携带近视基因的话，那么他们的孩子发病的概率则是50%；还有一种情况则是夫妻双方都不近视，但是都携带近视基因的话，那么孩子发病的概率只有25%。

如避免将近视遗传给孩子？

虽然患有高度近视，但是只要孕妈妈采取合适的措施，那么就有可能减少近视对孩子产生的影响。

多晒晒太阳

女性在怀孕期间不妨多晒晒太阳，从而吸收促进钙的吸收，钙对胎儿视觉发育是有着很大的益处。

摄取维生素

维生素对于准妈妈来说非常重要，因为维生素A可以促进孩子眼睛发育，而维生素B1不仅可以促进孩子的智力发育，而且还可以完善孩子的眼神经系统。维生素C还可以预防白内障，所以准妈妈摄取充足的维生素是非常必要的。

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