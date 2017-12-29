狂欢跨年夜，想好带孩子去哪玩了吗？

马上就到元旦啦！大家是否想好带宝宝去哪跨年狂欢了呢？What？还没计划？快看过来。今天育姐就给大家介绍几个好去处，让你带娃嗨起来！

撞钟祈福迎新

新年撞钟祈福是一项老传统，寓意新的一年除烦恼、求平安、愿吉祥、祈健康，是个很好的选择。按照佛教的说法，人们在一年中有108种烦恼，元旦听108响钟声，就能够摆脱这些烦恼，在新的一年里幸福安康。在去之前，大家不妨和孩子们说说这些，让他了解传统文化习俗。

建议大家早点去，不然堵路上错过就不好啦！在撞钟时要听从寺庙安排，按秩序排队，不要大声喧哗，注意看管好小孩。

至于去哪里撞钟祈福呢？如果你在北京，可以去戒台寺等；如果你在南京，可以去鸡鸣寺或栖霞寺等……

游乐场迎新

不少游乐场会举办各种跨年狂欢活动。可以带着孩子一起去玩，这可是增进亲子感情最好的机会哦！

依照往年惯例，上海迪士尼乐园晚上有焰火表演，烟花小而精致、灯光音效配合完美，营造出丰富多彩的童话世界，孩子一定会很兴奋的！

除了迪士尼，方特游乐场的跨年狂欢夜也很不错哦！达人表演、花车巡游、跨年烟火应有尽有，绝对能让孩子流连忘返。

泡温泉迎新

这个元旦假期，去泡一泡温泉吧。洗去一身疲惫，用全新姿态迎接新的一年的到来！提醒大家，带孩子泡温泉最好选择室内温泉，以免受凉生病。

东北有很多玩雪泡温泉的好地方，比如黑龙江大庆林甸，牡丹江镜泊湖等；华东的温泉也不少，比如汤山和苏州的温泉度假村就很适合亲子玩乐；如果你坐标西南，去四川峨眉山或云南雪山吧，一边泡温泉一边看雪，和北方也有的一拼哦！

跨年晚会（音乐会）迎新

每年各地都有跨年晚会，十分热闹，大家也可以带孩子们去感受一下。育姐要提醒大家，带孩子去看跨年晚会，这些注意事项要牢记：

✔ 备好湿纸巾和口罩

最近是流感高发期，去参加跨年晚会那么多人挤在一起一定要注意。孩子的专用口罩、免洗洗手液、湿纸巾要备好。

✔ 带好保暖衣服

气氛热烈人又多，大家可能不会觉得冷，但一散场就不行啦。建议采用保暖的洋葱式穿衣法，并给孩子备好手套、帽子等，别让他受凉感冒了哦！

✔ 先让孩子上厕所

如果孩子半途想上厕所，进出会很不方便。万一孩子没憋住尿在裤子上，那就是大麻烦。所以，在进会场前让孩子上一下厕所吧。

✔ 带足食物和水

跨年晚会要进行很长时间，如果孩子饿了渴了，准备些食物和水就可以满足他的需求啦！

在家迎新

如果你不想外出跨年狂欢，和孩子在家跨年也能很开心。育姐教大家几个好玩的小游戏，和孩子们玩起来吧！

1.甜点装饰游戏

吃过晚饭，可以和孩子们一起做甜点。烘烤的时间比较长，孩子们可能会感到无聊，但装饰这一环节就会很有意思啦，让孩子们动动手动动脑，能让他们充分发挥想象力。

2.做皮纳塔

先在气球上黏上一些报纸，再用锡纸打扮得漂亮一些，放置一天一夜等待晾干定型。将气球放气，然后在气球里面装上一些孩子喜欢的糖果或小玩具。

做游戏时，让孩子用棒子打破皮纳塔，让里面的各种好玩的、好吃的东西散落出来，给孩子一个大大的惊喜！详细可见下方视频：

TIP：外出迎新，请注意防踩踏

带娃外出迎新，一定要注意安全。还记得前几年的上海踩踏事件吗？回想起来依然让人触目惊心，这里育姐教给大家远离踩踏的相关常识，请一定要牢记在心，并传授给孩子：

★ 设法避开人群

如果发现周围比较拥挤或人群的情绪不对，最好想办法远离他们。如果发现人流朝自己这个方向移动，要及时躲开，但不要奔跑，防止跌倒，等人群过去后再离开。

★ 查看逃生路线

不管去哪里辞旧迎新，大家一定要把安全出口（紧急出口）的位置弄清楚，想好逃生路线。另外也要告诉孩子，别在公共场所奔跑打闹，尤其是在比较狭窄的通道里。

★ 保持冷静最重要

假如处在拥挤的人流中，请大家一定要保持冷静，顺着人流前进的方向移动，不要逆行或硬挤。同时想办法向人群的边缘移动，从而脱离人流。

移动时要站稳，慢慢走，看到有栏杆或柱子等比较坚固的物体要抓紧，别靠近玻璃柜台或玻璃门窗。如果东西掉落在地上，千万不要停下来弯腰拾取。

★ 学会踩踏急救方法

假如跌倒了，要想办法站起来，如果不能马上站起来也要采取措施减少伤害，比如往墙角靠、蜷缩身体侧身躺倒、十指交叉紧扣抱住后颈等。

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