流感传染快！但比流感流传更快的是······

自从有了微信，

叮当妈真是阅尽了各式各样花样繁多的谣言和广告。

如果说广告还只是烦人，那么谣言就有可能害人了。

今年八月，香港爆发流感造成造成307人死亡，

其中多数是5岁以下的幼童和65岁以上的老人，

感染最多的是甲型（H3N2）流感。

总人数超SARS时期。

详情点击：

《香港爆发流感致300多人丧命！这些常识妈妈一定要了解！》

而最近入冬，冷空气不断刷新低温，

使抵抗力弱的人群，特别是儿童容易患病。

近期，南京等地的儿童医院日门诊量突破1万人次！

由于今年入冬之后冷空气不断刷新低温，

流感病毒和轮状病毒活跃，

加上今年流感持续的时间比较长，

从11月初开始嚣张到在现在，

刚进入高峰期，

预计还会持续下去。

最近，

一条打着“市疾控专家”名义的流感通告，

预防策略通知刷爆家长们的朋友圈——

【文字版】医生提醒：流感高发，家长要做好防护工作。这次的流感很严重，有预防的方式，就是要保持喉咙黏膜的湿润，不能让喉咙干燥，因此不要忍耐不喝水，喉咙的黏膜干燥，在10分钟内病毒就能入侵体内。每次喝50-80cc的温水，孩子30-50cc，依年龄大小，觉得喉咙有点干就喝，不要考虑，也不要忍一下，手边要保持有水可以提供喝才行，水不用一次喝很多，那样是没用的，很快排出体外，而是要一直保持喉咙湿润不干燥才是正确。在3月底前，人多的地方暂时不要去，坐地铁或公车，有需要便请带口罩。炸物辣食先暂停，维他命c要补充够。请各位家长关注并告知孩子。

叮当妈的朋友圈、家长群都在疯狂转发……

当然，

叮当妈明白，

孩子一生病，

这当爹当妈的肯定心急火燎，心疼不已。

But！

仔细看看好像有点问题啊！

第一 预防流感和喝水没关系！

拜托，

你以为流感是泥做的吗？

喉咙湿润就能预防流感了？

预防流感的关键环节是不接触传染源！

在《香港爆发流感致300多人丧命！这些常识妈妈一定要了解！》文章中，

叮当妈详细介绍过，

流感是由病毒引起的，

传染性强、传播速度快，且容易变异。

传播途径主要是：

空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触。

而谣言中居然特别精确的表示——

“如果喉咙的黏膜干燥，在10分钟内病毒就能入侵体内”，

我倒想问问造谣者，

你是掐表算过时间吗？做过人体实验吗？

实际上，

预防流感与多喝水、保持喉咙湿润没有直接关系，

不是说“多喝水”不好，

只是喝水对流感的防治作用没有直接联系。

至于“10分钟病毒就会入侵体内”更是扯淡，

各人体质不同，怎么能一概而论？

第二 “维他命c要补充够”

谣言中的这条大概是最具有迷惑性的，

因为很多妈妈都知道，

维生素C具有提高机体免疫力的作用，

因此理所当然地认为维生素C有预防感冒的功效。

那咱们就来简单说说这维生素C（vc），

vc又叫做L-抗坏血酸，是一种水溶性的维生素，

知道为什么喝橙汁、柠檬汁能够补充维生素C了吧～

它存在于很多新鲜的蔬菜水果中。

有趣的是，

很多动物自身也能合成维生素C，

但是人就比较悲催，必须要从食物中获取。

不然你让狮子、老虎吃水果吗？

那么，维生素C对人体健康重要吗？

——非常重要！

不单单是增强人体对外界环境的抗应激能力和免疫力，它还能：

1. 促进骨胶原的生物合成，利于组织创伤口的愈合；

2. 促进胶原蛋白的合成，防止牙龈出血；

3. 促进牙齿和骨骼的生长，防止牙床出血，防止关节痛、腰腿痛；

4. 促进氨基酸中酪氨酸和色氨酸的代谢，延长肌体寿命；

5. 增强肌体改善铁、钙和叶酸的利用；改善脂肪和类脂特别是胆固醇的代谢，预防心血管病；

6. 减少皮肤黑色素沉着，减少黑斑和雀斑，使皮肤白皙；

7. 收缩毛孔，调整皮肤纹理。

而维生素C预防感冒的事也并不是信口雌黄，

1954年获诺贝尔年化学奖的莱纳斯•鲍林（Linus Pauling）博士，

提出了“大量维生素C可以预防感冒”的说法，

他说自己每天至少服用12000mg维生素C，

如果感冒症状出现，

则将其量提高到40000mg。

为了测试维生素C预防感冒的作用，

之后几年，科学家们进行了多次精心设计的双盲试验，

一组服用维生素C，一组服用安慰剂，

却发现维生素C并没能有效地预防感冒。

对此，鲍林老师解释说应该用输液的方式补充维生素C……

我们尚且假设这个观点是正确的，

但是一家老小天天静脉输液大量维生素C就为了预防感冒，

……反正叮当妈选择拒绝～

截至目前，

还没有哪个权威机构能够拿出有力的数据，

证明健康人群服用维生素C能够预防感冒。

感冒虽然与流感并不是同一种病毒，

但是服用维生素C都是不能够预防的。

况且，人体对维生素C的每日摄入量是有限的，

1~4岁儿童每天摄入维生素C的上限是400mg，

4~7岁是600mg，

7~11岁是1000mg。

如果超出这个量，

人体可能会出现例如腹泻等不适。

成年人服用维生素C，

患感冒后康复速度会比较快，

但对于宝宝来说吃与不吃恢复速度区别不大。

真正患感冒、流感才吃维生素C，是来不及的。

而且补充维生素C，

只是用于缺乏维生素C导致的免疫力低下，

对于其他原因引起的免疫力低下无效。

如果宝宝正常饮食，完全能够满足身体需要。

过量服用维生素C可是有低毒性的哦！

当然，

身体抵抗力弱的人,

每天服用合理剂量的维生素C增强免疫力，

也不失为一种预防感冒的方法，

但这并不是对流感病毒起作用。

第三 “转本市疾控中心通知…..这次流感很严重…..”

事实上，这条谣言，只是看发布者就知道有问题，

因为点开南京市疾控中心的网页、公众号,

你都找不到这段文字，

人家疾控中心发的通知是：

感冒虽然与流感并不是同一种病毒，

但是服用维生素C都是不能够预防的。

况且，

今年的爆发疫情情况数量与往年同期相比基本持平，

并没有什么“很严重、更严重”，

生病孩子吃苦受罪，

家长跟着忧心忡忡倒是真的。

看到这儿，

作为家有幼童的家长，

您要如何避免孩子中招呢？

1. 避免接触感染源

发现没有，学校里某个班级，

一个孩子患上感冒、流感、水痘之类的传染病，

很快班上就有多位同学中招。

在文章的开头我们已经说过，

感冒病毒、流感病毒都会通过飞沫、接触传染，

感染能力也极强。

因此，防止感冒传播的最佳方法就是勤洗手，

使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，

不用污浊的毛巾擦手，

尤其是在咳嗽、打喷嚏之后。

在就餐前或者接触污染的环境之后，

要注意洗手，多洗手、彻底洗手。

另外，不要养成揉鼻子、抠鼻孔的坏习惯，

这样很容易把手上的病毒带到最易被传染的部位。

另外，

如果您的家人或者您自己有流感症状，

就在家好好休息吧，

把病养好再投入革命事业中去。

PS.学会正确打喷嚏

感冒时打喷嚏、咳嗽、吐痰一定要使用标准动作。

打喷嚏、咳嗽时使用臂窝或者纸巾等捂住口鼻，

不要用手，不要随地吐痰，避免飞沫的传播。

这不仅是一种避免流感不传播的方式，

也是一种道德教养的体现。

2.勤通风

注意保持家庭和工作场所的环境清洁、良好的通风状态，

也是非常重要的。

注意打扫居室、开窗通风。

一般来说，开窗15分钟，

室内的病原微生物都能够排净。

3.合理使用消毒剂

说到消毒，

叮当妈又要辟谣了：

用熏醋的方法预防感冒，是非！常！错！误！的！

食醋中那点醋酸浓度，

远远达不到能消毒的效果。

不仅如此，熏醋不但不能预防感冒，

熏醋的醋酸味儿对呼吸道黏膜有刺激作用，

尤其会导致气管炎、肺气肿、哮喘等病人的病情发作或病情加重。

一般来说，常用的消毒液，

如苯酚、酒精、84、漂白粉（液）等，

都有良好的消毒杀菌、清洁卫生的效果，

但必须按照配制比例严格配比，

浸泡消毒要达到规定时间。

4.每年按时接种流感疫苗

这一点在之前的文章中已经详细解释，

这里就再次强调一下，

5岁以下的儿童如果条件允许，

一年接种一次！

5.避免去人群比较聚集、通风不畅的公共场所

尽量减少去人群密集的公共场所，

可以减少与患病人群的接触机会，

尽量避免接触呼吸道感染的患者，

如果像家庭成员需要照顾的尽量要佩戴口罩。

6.注意保暖，保证充足睡眠和合理饮食，注意锻炼

多吃蔬菜水果多喝水，

作息生活有规律、保证睡眠，

并注意保暖防止感冒，

提高自身免疫力。

其实，

宝宝每年4~6次感冒，包括流感，

都是非常正常的，

而且这些疾病都是可以自愈的，

只要做好疾病的护理工作，

流感并不可怕！

希望所有宝贝健康跨新年！

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