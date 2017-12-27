这份产后瘦身指南绝对戳中你的心！

很多新妈在生完孩子后，就开始烦恼如何让自己瘦下来。其实，想要瘦身也非常简单，只要抓住产后瘦身的黄金段：

产后6个月瘦身关键期

产后半年是新妈能否成功瘦身的关键时期。有调查发现，如果能在产后半年将体重控制在怀孕前的范围，那么往后10年时间，平均体重增加2.4千克；如果产后体重没有办法下降，那么在未来的10年，平均体重将会增加8.3kg。

如何恢复窈窕身材

1.及时给宝宝哺乳

新妈在生完宝宝之后半小时就能给宝宝哺乳了，这不仅能刺激乳汁分泌，减少产后出血，还能避免宝宝低血糖等情况。另外，一定不要丢弃初乳，因为初乳不仅富含蛋白质还含有大量的抗体细胞，能提高宝宝抵抗力，非常适合宝宝。母乳喂养是非常好的瘦身方式，在喂养宝宝的同时也是在消耗新妈孕期储存的脂肪。

2.利用约束带

怀孕期间胎儿会将妈咪的骨盆撑大，新妈可以利用约束带将骨盆收紧。产后两个月是最佳实行骨盆收紧的时间，韧带恢复到原有坚固水平也需要两个月的时间。在选择约束带的时候一定要选择安全的、适合自己的，如此效果才会更好。

3.注意饮食

新妈刚刚生完宝宝，身体还比较虚弱，加上乳腺管还没有完全开通，如果吃得太过油腻反而会导致乳腺堵塞，所以饮食要清淡。产后24小时之内，新妈可以适量吃些排骨汤或是鱼汤等食物。有的老人看到新妈身体比较虚弱，就急于做老母鸡汤等给新妈补补，这对新妈产后身体恢复并没有好处，这不利于恶露的排出。等过一段时期后，新妈咪的饮食就要注意饮食上的合理搭配，决不能大鱼大肉，不仅会增加肠胃负担，而且也不利于身材的恢复。

只要新妈按照小编上面的三种方法严格执行，瘦身是指日可待的，此外等到身体恢复不错时，就可以适当进行运动，瘦身效果会更好哦~

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