给不到2岁的宝宝吃“大人饭”，你坑娃不浅啊！

经常有宝妈在后台留言说，自家孩子才1岁就可以吃大人饭菜了，言语间满满的都是骄傲和自豪。然而，事实上，未满2岁的宝宝并不适合吃成人食物，也就是“大人饭”。如果你给他吃了，那就是在害他！

年幼宝宝吃“大人饭”危害可不小

☛ 不够营养

婴幼儿时期宝宝快速发育，对营养的需求要比成人高，尤其是对蛋白质、铁、锌、钙等矿物元素和多种维生素的需求量，此时需要精细化营养。相比大人饭，宝宝专门的食物比更精细。孩子吃成人食物的话，营养不易吸收。

☛ 不安全

宝宝还小，还不能完全或熟练掌握进食技巧，比如咀嚼蔬菜中较长的纤维或肉菜、挑出鱼刺等，容易发生噎住、鱼刺卡喉等意外。

☛ 加重肠胃负担

很多宝宝吃东西喜欢吞食，特别是很饿时。而没有被充分咀嚼的食物进入肠胃以后，会给肠胃增加不小的负担，还容易引起消化不良。

☛ 影响身体健康和正常发育

大人饭往往添加了很多调味料，虽然味道好，但容易是味觉敏感的宝宝养成嗜甜、嗜咸的习惯，使得日后患心血管疾病的几率增大。另外，还容易让宝宝养成挑食、偏食的坏习惯，造成饮食不均衡，不利于身体健康和发育。即便宝宝满1岁可以少量添加调味料，但每日摄入量远比大人少应控制好。

Tip：给宝宝添加辅食，请留意以下事项

* 适时给宝宝添加辅食，过早不好容易引起过敏症、高血压、肥胖症等疾病，太晚也不行可能会造成营养不良。

* 根据宝宝月龄以及消化能力、营养需求，循序渐进增加食物种类，应先尝试一种，等3—5天或一周后宝宝适应了，再添加另一种。

* 添加辅食的量应由少变多，由稀到稠，由淡至浓，从菜汤、米汤过渡到米糊、菜泥、果泥、粥、肉泥，再过渡成软饭、小块的菜、水果及肉，总之慢慢增加。

若发现宝宝腹泻很厉害，大便里老是有没有消化的食物，这说明辅食添加的速度有点快。

* 每次添加新的辅食品种时，大家可要密切留意宝宝的消化情况。若发现大便异常或出现呕吐、起皮疹等情况，应暂时停止给宝宝喂食此种辅食。若是大便问题，可以等大便正常以后再次尝试，从最初的量或更小量喂起。

* 宝宝所吃的食物应现吃现做，确保新鲜、卫生，剩下的食物不要再喂食。另外，宝宝应应有自己专用的餐具，并及时清洗、消毒。

* 宝宝需要的是天然清淡的食物。原则上，不建议给未满1岁的宝宝添加调味料，之后可以尝试一点点少量添加，并控制好每日摄入量。比如盐，可以在满1岁宝宝不爱吃的食物中加一点，但不能太多。要知道，未满7岁的宝宝每日食盐摄入量不宜超过3g。

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