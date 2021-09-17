宝宝腹泻时，这件事一定要及时做，千万别忘了！

发现宝宝拉肚子，很多家长第一反应就是赶快帮他止泻。实际上，照顾腹泻宝宝有一件事非常重要，但很多妈妈都没有注意，那就是预防脱水。

宝宝腹泻时会使体内水分和电解质大量流失，如果没有及时补充可能会引发脱水。宝宝严重脱水会导致休克甚至死亡，一定要重视起来。

应对宝宝腹泻脱水，口服补液盐是首选

世界卫生组织和美国儿科学会一致认为，口服补液盐是应对宝宝腹泻脱水的首选药物。口服补液盐对90%的腹泻脱水都有很好的疗效。

具体而言，口服补液盐有三种，分别是口服补液盐I、口服补液盐II、口服补液盐III。这里建议各位妈妈给宝宝服用口服补液盐III，也就是第三代口服补液盐。

其不但可以给宝宝补充电解质和水分，还具有一定的止泻功效，可以减少腹泻的次数和排便量。

给娃服用口服补液盐，请注意用法用量

想要让口服补液盐发挥最大疗效，一定要注意用法用量，下面具体给大家说一说。

1.计算合适的用量

发现宝宝腹泻，要根据具体的症状表现选择合适的用量。

若宝宝的精神状态和反应能力良好，眼睛没有发生凹陷，皮肤弹性正常，可以根据宝宝的年龄来：不满6个月宝宝每次50毫升，6个月到2岁宝宝每次100毫升；2岁到10岁宝宝每次150毫升。

若宝宝精神烦躁，眼眶凹陷，皮肤弹性较差，排尿量减少，应根据宝宝体重选择合适用量，每公斤体重服用口服补液盐60毫升。换句话说，体重5公斤的宝宝应服用口服补液盐300毫升。如果宝宝喝完口服补液盐4小时后，腹泻症状持续，应按照每公斤10毫升的剂量来服药。

如果宝宝情况更严重，应及时带他去医院就诊。

2.使用温水调服

口服补液盐的浓度是否准确，对治疗宝宝腹泻十分重要，大家要严格按照说明书的要求进行混合。先加补液盐，然后再加开水。

请注意，千万不要用牛奶、配方奶、母乳、果汁或其他饮料来配补液盐，也不要在补液盐中加糖或盐。

3.给宝宝喂服

按照说明书上的额要求调配好补液盐后，就可以给宝宝喂服了。喂服时千万不要心急，如果宝宝不会用杯子喝水，可以用小勺子喂他喝，每隔3-5分钟喂10-20毫升。如果宝宝可以用被子喝水，可以让他用杯子慢慢喝。

出现以下情况，请立即带他去看医生

口服补液盐并非万能，如果宝宝出现以下五种情况，要及时带他去看医生：

1.高烧不退；

2.出现皮肤发花、手脚冰凉等轻度休克症状；

3.伴有抽搐、剧烈呕吐等严重症状；

4.精神萎靡，或者经常犯困；

5.出现缺水症状，比如眼窝凹陷、哭泣时眼泪变少、小便次数变少等。

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