4个方法，让孩子保持深度专注

有的父母发现，自家孩子总是分心、行为散漫，常常不遵守纪律。其实，以上这些是孩子专注力低的表现。孩子专注力低，学习成绩往往较差，上课时注意力不集中，写作业拖沓。经常被无关事物所吸引，做事低效。因此，父母从小培养孩子的注意力非常重要。以下是父母促进孩子专注力力发展的四个秘诀：

1.营造良好学习环境

有的文具功能太多，孩子学习时常常会将文具当成玩具来玩。因此，父母要为孩子营造一个安静，整洁的学习环境，这样对专注力提高很有帮助。

父母可以给孩子购买色彩鲜艳的文具，但功能一定要尽可能简单。书桌和文具也应造型简单、功能单一，防止孩子将它们当成玩具。

2.父母和孩子一起做亲子游戏

爸妈陪孩子一起玩，对提高孩子的专注力非常重要。例如，父母陪孩子玩造型游戏时，可以摆出各种形状吸引孩子眼球。孩子觉得有趣，自然会集中注意力认真看，这样有助于提高他的专注力。

3.让孩子大声朗读益智图书

父母可以让孩子每天大声朗读半小时。朗读过程中，孩子需保持大声，不能读错，不能停顿。这样可以让他的精神高度集中，有助于他专注力的提高。父母也可以给孩子购买一些思维训练书籍，严格遵守时间。

4.听觉专注力训练很重要

家长可以购买一些有声读物，从而让孩子的听觉集中力。讲故事时，父母可以一边讲，一边提出相关问题让孩子回答。这样孩子在听故事时注意力会非常集中，对提高孩子专注力好处多多。

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