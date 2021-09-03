宝宝张嘴睡，一定要纠正！

有的宝宝总是喜欢张嘴睡觉，事实上，宝宝张口呼吸有可能是呼吸出现问题或其他疾病的征兆，还会拉低颜值，各位家长千万不要大意！

宝宝张嘴睡有哪些危害

1.容易导致牙齿畸形

宝宝长期张嘴睡会导致上下颌发育畸形，牙齿不整齐，甚至造成牙关闭合不全，出现无法闭嘴的情况，形成恶性循环，影响正常讲话发音和未来外貌。

2.张嘴呼吸不卫生

鼻子是呼吸系统的第一道防线。鼻腔可以过滤空气中大部分细菌、病菌和灰尘。用嘴呼吸非常不卫生，增加病菌感染的风险。

3.影响身体和智力发育

张嘴呼吸有可能会阻塞气道，导致大脑供氧不足。久而久之，会使大脑慢性缺氧和发育不良，不利于宝宝的智力发育。

4.影响睡眠质量

宝宝晚上睡觉时张嘴呼吸，会导致气道不畅，出现打鼾表现。有的宝宝仰睡时打鼾会更加明显，侧身睡时打鼾会减轻一些。

有时宝宝睡觉时会发生呼吸暂停，这有可能是气道暂时被阻塞引发的。呼吸睡眠暂停会让宝宝半夜突然惊醒，频繁出现这种情况会影响睡眠质量，孩子白天玩耍时会显得无精打采。

宝宝张嘴呼吸会引发的问题

如果宝宝总是张嘴呼吸，有可能会引发以下问题：

1.过敏或感冒

宝宝玩耍时，鼻塞症状表现并不明显，躺下睡觉时反而会出现明显的症状。如果父母不加以重视，有可能会发展成严重的呼吸道疾病。

家长一定要保持家居环境整洁。灰尘、真菌、香水、香烟等都会影响宝宝的正常呼吸。

如果宝宝流鼻涕超过2周，一定要带他去医院，以免耽误病情。

2.鼻子被黏液堵住

宝宝鼻孔小，长时间哭泣或不清洁，会使鼻涕凝固影响正常呼吸。妈妈可以用婴儿盐雾给宝宝清理鼻腔，然后用婴儿吸鼻器吸出。不要用棉签清洁鼻孔，很容易刺穿鼻腔。

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