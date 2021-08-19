怀孕后，这件事一定要记得做，对喂奶有好处！

怀孕期间，准妈妈都会注意自己的皮肤护理，想要远离妊娠纹。但有一个部位的护理很多准妈妈都没有重视起来，那就是胸部护理。

孕期胸部护理很关键

孕中期坚持进行胸部护理，能让胸部皮肤变得更加结实坚韧，宝宝吮吸乳房时不易破损，这样妈妈就不会因为乳房疼痛放弃母乳喂养了。

另外，妊娠纹可不仅仅会出现在腹部和大腿上。怀孕期间，准妈妈体内激素会发生很大变化，导致乳腺组织持续发育。

有的准妈妈胸部长妊娠纹，通常是表皮被撑开、弹性纤维断裂、胸部被撑大造成的。如果不及时进行护理，胸部的妊娠纹会越来越多，越来越明显。

建议大家，从怀孕第六个月开始进行胸部护理。孕中期进行胸部护理时，时间不宜过长，每次一两分钟即可，不要超过三分钟。

孕期做胸部护理的注意事项

怀孕后，胸部也会发生一系列改变，大家一定要学会正确的胸部护理知识，让产后母乳喂养更加顺利。

1.选择合适内衣

不管是孕期还是产后，内衣不能过紧，否则会摩擦胸部皮肤，导致胸部皮肤损伤严重。

2.涂抹橄榄油

准妈妈可以在胸部涂抹一些橄榄油，不但可以滋润皮肤，还可以有效预防妊娠纹。

3.不要用酒精和肥皂清洗胸部

酒精和肥皂虽然有很好的去污杀菌功效，但在消灭细菌的同时，也破坏了保护胸部的油脂。失去油脂的保护，准妈妈的胸部皮肤会变得非常干燥，反而容易发生皲裂而受损。

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