教你温和断夜奶，告别睡渣宝宝
很多宝宝都有喝夜奶的习惯，但宝宝到了一定月龄就需要戒夜奶了，如果一直喝夜奶，会给自己和妈妈带来很大的负面影响。那么，如何帮助宝宝戒夜奶呢？
宝宝一直吃夜奶有哪些坏处？
宝宝一直喝夜奶，会有以下不利影响，快来了解：
1.影响妈妈身体健康
宝宝喝夜奶次数越多，妈妈半夜起床的次数就越多，这对妈妈的身体是一个很大的考验。妈妈每天如此身体肯定吃不消，对白天的工作也有很大影响。
2.宝宝容易长胖
宝宝吃太多夜奶容易发胖，不利于身体健康发育。
3.有可能引发窒息
如果妈妈半夜喂奶时睡着了，有可能导致乳房压住宝宝口鼻，引发窒息，后果不堪设想。
4.夜奶吃多了娃可能会长龋齿
宝宝刚开始萌牙，需要妈妈悉心呵护。如果一直让他喝夜奶，会对牙齿生长带来不利影响，有可能引发龋齿。
如何帮助孩子戒夜奶？
1.睡前给宝宝吃奶
宝宝睡前喝饱了，半夜就不容易感到饿，进而就会减少吃夜奶次数，有利于戒掉夜奶。
2.不要一下子就戒掉，要慢慢来
宝宝习惯吃夜奶，妈妈突然断夜奶肯定会引发哭闹。所以，妈妈要循序渐进慢慢来，不要一下子断夜奶。宝宝半夜哭闹时，不要先喂奶，可以抱着他在房间里走一走让其再次睡着。久而久之，宝宝也就不吃夜奶了。
3.用水来代替奶
给宝宝戒夜奶，并不是一件容易的事情。妈妈可以用水代替母乳，刚开始宝宝不习惯有可能会哭闹，妈妈一定要坚持下去。过几天情况将会有所好转。慢慢地，宝宝就会戒掉夜奶了。
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