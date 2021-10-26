学会六个小技巧，让宝宝多动脑更聪明

俗话说，多运动身体更健康。同理，多动脑智力水平更高。因此，想让宝宝更聪明更伶俐，爸爸妈妈一定要让他多动脑。以下几个方法有助于开发宝宝智力，各位家长赶紧来试试吧。

1.多跟宝宝聊天

父母陪宝宝聊天时，说话速度不要太快，发音也不含糊，最好使用温和慈爱的声音。宝宝最喜欢的声音，就是妈妈的声音。

大家千万不要忽视宝宝的学习能力，跟他交流时建议用自己最擅长的表达方式，尽量使用更多词汇，再配合一些夸张的表情，宝宝更愿意和你交流。

2.多抚摸宝宝

对宝宝来说，抚摸是很好的良性刺激和学习工具，看有效让宝宝平静下来。妈妈在喂奶时一定要紧紧抱着宝宝，给宝宝洗澡后也要及时给他做全身按摩，并且按摩过程中和他说话，让其更有安全感。

3.多陪宝宝听音乐

让宝宝多听音乐对大脑发育好处多多，建议大家选择节奏连续的音乐。给宝宝喂饭时，父母可以用音乐盒播放舒缓的音乐给他听；宝宝玩耍时，父母则可以播放一些欢快的音乐。

4.多陪宝宝玩耍

对于宝宝而言，玩耍是一种乐趣也是一种学习。妈妈陪宝宝玩耍，就是帮助他发育的过程。妈妈可以跟宝宝玩一玩手指游戏，从而锻炼他的手指灵活性和手眼协调能力。

5.陪宝宝阅读

妈妈要从小陪宝宝候阅读，宝宝可能并不理解故事的内容，但对于声音或图片一定很感兴趣。妈妈可以准备一些洞洞书或有凹凸感的图片，从而刺激宝宝视觉和触觉发育。

6.让宝宝多体验外面的世界

让宝宝接触不同的事物与声音，能给宝宝带来很好的刺激和体验，对以后的成长发育很有帮助。妈妈要经常带宝宝外出散步，去不同的场景体验，比如商场、公园、运动场等。请注意，不要让宝宝长时间看电视，他需要的是真实体验，而不是虚假的体验！

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