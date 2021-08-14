BB流鼻涕≠感冒，教你科学护理

当孩子流鼻涕时，很多父母的第一反应就是“感冒了”。其实，孩子流鼻涕并不一定是感冒了。除了感冒外，可能还有其他的原因。那么流鼻涕的原因都有哪些？家长该如何帮助孩子缓解呢？

宝宝流鼻涕的原因

1.过敏性鼻炎

宝宝流鼻涕的同时还伴有打喷嚏，鼻子痒，鼻塞症状，特别是早上起床时连续打喷嚏、流鼻涕，有可能是患上了过敏性鼻炎。

2.冷空气刺激

宝宝只是流清水鼻涕，精神状态良好，饮食如常，有可能是鼻腔遭受冷空气刺激引起的，家长无需担心，只要让他多喝水，多休息即可。

3.感冒

宝宝感冒时，鼻涕呈清水样或粘液样，量有时很多有时很少，但会一直流。一般两天后会变成脓性鼻涕，随后慢慢消失。

宝宝流鼻涕，家长该如何护理？

当宝宝流鼻涕时，父母通常会用纸巾进行擦拭。但擦了几次后，宝宝的皮肤就容易受损并感到疼痛，孩子就会很抗拒擦鼻子。那么，到底该如何护理呢？

1.睡觉时稍垫高头部和背部

宝宝流鼻涕，对睡眠质量有很大影响。为了让宝宝睡得更舒服，建议妈妈将他的头部与背部垫高从而减轻鼻塞症状，让其呼吸更顺畅，保证睡眠质量。

2.清理鼻腔

父母可以在宝宝洗澡后为其清理鼻腔。如果宝宝鼻屎较多，鼻音较重，父母可以使用吸鼻器清洁鼻腔。但是，使用吸鼻器的时候需要注意。当在吸一个鼻孔的时候，一定要同时按住另一个鼻孔。

3.毛巾热敷

宝宝年龄小，还不会自己擤鼻涕，很容易发生鼻孔堵塞，导致呼吸不畅。宝宝鼻塞，父母可以将热毛巾放在宝宝鼻子上热敷。鼻粘膜受热后会收缩，鼻腔就会恢复通畅，使粘稠的鼻涕流出来！

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